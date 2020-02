El debate de las dietas detox: ¿si o no, qué dice la ciencia?

Se suele creer que seguir este plan de alimentación ayuda al cuerpo a eliminar las toxinas y, en última instancia, a reducir peso y grasa corporal

Los planes de alimentación siempre tienen un objetivo. Subir de peso, ganar masa muscular, perder grasa, nutrirse más adecuadamente, evitar el desarrollo de ciertas enfermedades, prevenir algún efecto adverso, entre otras, son algunas de las metas que se buscan conseguir a partir del diseño de una dieta.



Actualmente -y cada vez más- existen muchos planes de alimentación, cada uno con un objetivo diferente, que una persona puede seguir en su día a día. Así como algunos de ellos están aceptados y avalados desde el punto de vista científico, otros están cuestionados por su falta de sustento médico y, además, por los efectos que puedan producir en el organismo.



Una de las que se encuentra en el centro del debate es la "dieta detox", o de desintoxicación. Se trata de un plan de alimentación que se ha popularizado mucho en los últimos años, que asegura facilitar la eliminación de toxinas y la pérdida de peso, de modo tal que el cuerpo alcance un estado saludable y de bienestar.



La característica central de esta dieta es que se aumenta el consumo de alimentos orgánicos y bajos en grasa, así como se tratan de evitar los productos industrializados que son ricos en sal, grasas y aditivos químicos. Hay, además, una versión más restrictiva -y más cuestionada también- de la alimentación detox que consiste en solo consumir líquidos y no ingerir ningún producto sólido, siempre que sean bajos en grasas y ricos en fibra.



Precisamente por la popularidad y los cuestionamientos que ha recibido esta dieta un grupo de especialistas analizó la evidencia científica disponible hasta el momento en relación a este plan de alimentación. Publicado en el "Journal of Human Nutrition and Dietetics", el análisis apuntó a examinar si si las dietas de desintoxicación son necesarias, en qué consisten, si son efectivas y si presentan algún peligro.



Los autores del estudio afirman que existen análisis que indican que las dietas comerciales de desintoxicación mejoran la desintoxicación del hígado y eliminan la persistencia de contaminantes orgánicos del cuerpo -desechos que se originan en las industrias y en la contaminación ambiental-. Sin embargo, también aseguran que estos estudios se ven obstaculizados por metodologías defectuosas y tamaños de muestra pequeños.



Según este estudio, hay evidencia preliminar para sugerir que ciertos alimentos como el cilantro, el nori y la olestra tienen propiedades de desintoxicación, aunque la mayoría de estos estudios se han realizado en animales.



A su vez, asegura que se han realizado ensayos para evaluar la efectividad de la dieta de desintoxicación en humanos. Ahí está el punto de interés de los especialistas.



De acuerdo a la evidencia analizada, es posible afirmar que el ácido málico -presente en uvas y vino-, el ácido cítrico -presente en cualquier fruta de ese grupo-, el ácido succínico -presente en manzanas- y otras sustancias de origen vegetal tendrían propiedades naturales de desintoxicación. Esto significa que ayudarían a eliminar los metales tóxicos del cuerpo.



Por otro lado, afirman que no se trata de una dieta adecuada para perder peso; es decir que aquellas personas que estén buscando reducir su masa corporal no deben optar por esta opción, dado que no dará los resultados esperados.

¿Qué concluyó el exhaustivo análisis?

Después de haber analizado la evidencia disponible hasta el momento, los expertos afirman que no hay evidencia convincente para apoyar el uso de dietas de desintoxicación para el control de peso o eliminación de toxinas.



Además, consideran que si se tienen en cuenta el costo de comprar los productos "detox" y los riesgos potenciales para la salud de los mismos, los profesionales de la salud deberían desalentar la implementación de estos planes de alimentación.



Por último, concluyen que sería interesante estudiar el origen de la popularidad de las dietas de desintoxicación, es decir, por qué han tenido tanta llegada a ciertas personas o ciertos grupos sociales, y que hace que se crea que el cuerpo necesita desintoxicarse.



Siempre es importante tener en cuenta que antes de cambiar la alimentación o empezar a seguir un plan nuevo, se debe consultar con un especialista. Concurrir a un nutricionista es esencial para poder determinar qué características debe tener la dieta en cada caso particular, cómo llevarla a cabo y, además, para poder controlarse ante cualquier cambio que sufra el cuerpo.