Las cervecerías ya son un clásico: ¿cuántas calorías se consumen en una salida?

Aunque están presentes en la mayoría de las reuniones, los productos con alcohol tienen altos valores calóricos y poco valor nutricional

La cerveza es una de las bebidas más populares en todo el mundo. Sola, para acompañar una pizza o con un puñado de maní, se trata de una bebida que se disfruta alrededor del planeta. Suele ser sinónimo de amistad, de encuentro, de diversión, todos ellos recursos que se utilizan para publicitar las diversas marcas de cerveza que existen en el mercado.



Las cervecerías, por su parte, son uno de los negocios que más ha crecido en los últimos años. Se hicieron populares sobre todo entre las personas jóvenes, que son quienes más las visitan y consumen allí su producto estrella.



Pero, ¿alguna vez pensaste cuántas calorías tiene la pinta que tomaste en el bar de la cuadra del trabajo? Es muy probable que no y que no se lo haya consierado dentro del consumo calórico diario o semanal.



Se calcula que una botella pequeña -lo que en Argentina se conoce como "porrón"- de una cerveza con 5% de volumen de alcohol contiene aproximadamente 150 calorías. Por su parte, según la información del United States Department of Agriculture. Sin embargo, lo cierto es que cada una de las variedades tiene una elaboración y una concentración de alcohol diferentes. Ambos factores pueden impactar en los valores calóricos que tenga la cerveza como producto final.



Por lo general, las cervezas Lager entre 4% y 5,5% vol., y las cervezas Ale tienen una graduación de entre el 6 y el 8% vol.. No obstante, hay algunas excepciones de cervezas que superan estos valores. Existen tipos de esta bebida que contienen más del 9% vol. e incluso llegan hasta el 12% vol., pero son la menor cantidad de casos.



Es importante considerar que la cerveza no tiene grasa. Esto significa que entre los valores nutricionales que posee -tanto calóricos como en carbohidratos y proteínas- no hay ningún tipo de grasa.



El alcohol es uno de los principales factores de variación de los valores calóricos de las bebidas en general, no solo de la cerveza. Por eso, es el primer punto al que se debe prestar atención al momento de calcular cuántas calorías tiene una pinta, un porrón o una botella de cerveza, ya que las calorías aumentan en forma considerable desde las cervezas con menor graduación alcohólica hasta las que tienen mayor cantidad.



Sin embargo, la cerveza tiene otros componentes que proceden de ingredientes como el lúpulo o la cáscara de cebada o que, en muchos casos, son consecuencia del proceso de fermentación de estas materias primas. Por su parte, algunas variedades contienen aditivos que se incluyen durante o después del proceso de fermentación -como cacao, frutas o hierbas, por ejemplo-.



Es por eso que no existe una regla exacta para medir las calorías de la cerveza en función de su contenido de alcohol, aunque sí se pueden realizar estimaciones de qué valor calórico puede tener en función de todos los factores que intervienen en su proceso de fabricación y de sus componentes.



Un estudio del sector publicado por Cerveceros Argentinos -la cámara que agrupa a las principales productoras locales de cerveza y malta de cebada- reveló que en Argentina se consumen 43 litros per cápita al año. Este número ubica al país en el puesto 72 del ranking mundial, que tiene como líder indiscutido a República Checa -con 147 litros por habitante-, seguido por Alemania -111 litros- y Austria -109 litros-.



Además, el estudio reveló que la variedad más elegida es la "lager", conocida popularmente como rubia. Por último, la investigación señaló que esta bebida constituye el 50% del consumo del total de todas las bebidas con alcohol en el país.