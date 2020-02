¿Cuándo se conocerá la lista de los 170 medicamentos gratuitos para los jubilados?

Según confirmó la titular de PAMI, Luana Volnovich, el listado estará disponible a partir del mes de marzo y los fármacos no tendrán restricciones

Los jubilados son una población vulnerable, dado que muchos de ellos cobran un haber mínimo o apenas más alto y no tienen posibilidades de recibir otros ingresos. Sus gastos, además, suelen ser altos, precisamente porque deben invertir mucho dinero en el cuidado de su salud y en el control de las patologías que los aquejan.



Así, la cobertura total de algunos fármacos se hace absolutamente necesaria para gran parte de este grupo de personas.



Con esa necesidad como objetivo principal, desde PAMI anunciaron una nueva cobertura integral para algunos medicamentos, la mayoría de ellos para tratar los trastornos que aquejan con mayor frecuencia a la población de adultos mayores.



En los últimos días, la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, confirmó que el listado de 170 medicamentos esenciales gratuitos se dará a conocer recién en marzo. Además, indicó que será posible poner en marcha el programa con "recursos propios" y la recaudación del Impuesto País.



En la conferencia de prensa donde se anunció esta medida, el presidente de la Nación agregó que han "recurrido a gran parte de los recursos que el impuesto país nos ha dado para poder cubrir esta erogación, que hace que hoy mientras el PAMI gastaba el 26% del total de su presupuesto en medicamentos, empiece a invertir el 34 % para mejorar la llegada de esos medicamentos a los jubilados".



Otro dato importante. La titular aclaró, además, que no habrá restricciones, como tener bienes, para que los jubilados obtengan el beneficio anunciado el pasado viernes. "Será para todas las personas que necesiten un medicamento para un tratamiento, y se tratará de simplificar el trámite, sin mayor papeleo, no queremos que los jubilados vayan treinta veces a buscar papeles, sin que tengan que hacer una peregrinación para conseguir el medicamento", explicó.



Volnovich precisó, además, que "en el universo de marcas, serán muchas más las presentaciones", ya que "el principio activo es la droga, el genérico, y el mercado tiene infinidad de distintas presentaciones y distintas marcas para un mismo principio activo". Así, la cobertura "podría derivar en unas 2.700 presentaciones, pero eso depende de los precios que acordemos con los laboratorios. Nosotros vamos a comprar a precios razonables", indicó, en diálogo con radio Mitre.



La finalidad de la puesta en marcha de esta iniciativa, conocida como "Vivir Mejor", es garantizar el derecho a la salud a los cinco millones de afiliados de la obra social más grande de Latinoamérica.