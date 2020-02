¿Qué dijo el ministro de Salud sobre coronavirus y cuál es la situación argentina?

Las autoridades sanitarias nacionales, con Ginés González García a la cabeza, brindaron una conferencia de prensa para informar a la población

La expansión del coronavirus es una situación de alarma a nivel mundial que preocupa a las poblaciones de todos los países. Si bien el origen fue en Wuhan, China, el virus ya está presente en una gran cantidad de países, sobre todo en el continente asiático y europeo.



En América hay una gran cantidad de casos en Estados Unidos, pero hasta el momento no había casos confirmados en todo el medio y el sur del continente -hasta hace menos de un día, cuando se confirmó un caso en Brasil-.



Si bien en Argentina no hay casos de coronavirus, la situación a nivel mundial resulta preocupante. Por eso, desde el ministerio de Salud decidieron hacer una conferencia de prensa en el aeropuerto de Ezeiza, que es el principal puerto de entrada de aviones de todo el país.



Allí estuvieron presentes el ministro de Salud, Ginés González García; la Secretaria de sanidad de frontera, Claudia Madies; Secretaria de acceso a la salud, Carla Vizzotti; el presidente de Aerolíneas Argentina, Pablo Cervani; el Jefe de gabinete de ministros del Ministerio de transporte, Abel De Manuele; y la Directora Nacional de Migraciones, María Florencia Carignano.



La Lic. Claudia Madies fue una de las primeras en tomar la palabra. Lo hizo para anunciar las recomendaciones que se han hecho a las aerolíneas que llegan al aeropuerto más transitado del país. "Se les ha pedido que hagan un anuncio en vuelo para solicitar a los tripulantes y pasajeros que se reporten si se sienten enfermos o tienen algún síntoma", aseguró, al tiempo que agregó que "toda aerolínea que llega tiene que llenar una declaración en la que debe notificar si hay personas enfermas". En caso de que la declaración sea positiva "se dispara un alerta a la torre de control, que luego avisa a Sanidad de frontera", explicó la funcionaria.



"Estamos en la etapa de contención, que significa detección precoz, aislamiento, prestación de cuidado a la persona que tenga síntomas y determinación de contactos, para saber qué medidas se deben tomar", aseguró Carla Vizzotti



Abel De Manuele, jefe de gabinete de ministros del Ministerio de transporte, señaló que "desde el primer momento estamos actuando en forma coordinada", en referencia a la entidad a la que pertenece y al ministerio de Salud. Al mismo tiempo, agregó: "además de la tarea de Ezeiza hemos decidido implementar un protocolo en la actividad portuaria, también en forma coordinada con Salud".



Finalmente, afirmó que están "trabajando en acciones de difusión y de prevención para que todos aquellos pasajeros que tengan dudas o inquietudes puedan disiparlas y quedarse tranquilos".



Dado que se confirmó un caso en Brasil, país vecino de la Argentina con el que hay alto tránsito aéreo y terrestre, el virus se siente un poco más cerca y crecen las dudas. Por eso, el ministro de Salud indicó que por el momento no debe crecer la alarma y la preocupación, precisamente porque es un solo caso, y que las medidas de seguridad serán las mismas que para cualquier otra nación. También aseguró que en caso de que crezca la cantidad de casos se reevaluarán las medidas de seguridad.



En relación a la población de riesgo, González García afirmó que "los niños no son grupo de riesgo". Destacó, así, esta característica como uno de los aspectos positivos de esta nueva cepa de coronavirus, que se suma a las otras seis que ya se conocían.



Quienes sí son parte de este grupo "son las personas mayores de 60 años y aquellos que tienen patologías previas y/o tienen algún tipo de inmunodeficiencia", explicó el titular de la cartera de Salud. Al mismo tiempo, aseguró que en el 80% de los casos la patología es leve y tiene una letalidad baja, mientras que en el 20% puede ser más severa.



La Secretaria de acceso a la salud, por su parte, afirma que en más del 90% de los casos la detección de la enfermedad se hizo en una entidad de salud -un hospital, una clínica o una sala de atención primaria, por ejemplo-, no en los aeropuertos. Así, recomendó que ante cualquier síntoma similar a los que da el coronavirus -o de cualquier otra patología respiratoria- se haga una consulta médica. De esta manera, coincidió con Ginés González García, quien había asegurado que la "autorreferencia" siempre es el método más eficiente para el diagnóstico de la patología y el control del contagio.

¿Qué pasa con los vuelos de Italia?

Desde la Secretaría de Sanidad de Frontera la Lic. Claudia Maides afirmó que se han reforzado las medidas de control de los vuelos que provienen del país europeo. Según la funcionaria se hace un control específico con la presencia de Sanidad de frontera, algo que no sucede en los vuelos que provienen de otros países. La realidad es que Italia tuvo "una explosión en pocos días", tal como lo definió el ministro de Salud, y la cantidad de casos que se pueden expandir al mundo desde allí es alta.