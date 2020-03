¿Cuánto aumenta el riesgo de vida en personas que no comen saludablemente?

Según un estudio, todos los adultos que no tienen la alimentación adecuada tienen entre 10% y 37% más riesgo de muerte prematura

La alimentación es uno de los pilares del cuidado del cuerpo y de la vida saludable. Comer de manera sana, ingerir alimentos cargados de nutrientes y llevar una dieta balanceada es un hábito que puede mejorar el estado de salud, prevenir enfermedades, hacer que la persona se sienta mejor y más cargada de energía, entre otros efectos.



Sin embargo, no todas las personas adultas -ni tampoco los más chicos- tienen la posibilidad de alimentarse de ese modo. Ya sea por problemas económicos, por falta de educación al respecto, por gustos o por elección, son muchos los hombres y mujeres que comen de manera poco saludable. Este mal hábito contribuye a un mal estado general de salud, una mala calidad de vida y a la aparición de ciertas patologías relacionadas a la ingesta de sustancias poco sanas.



Sin embargo, los efectos adversos no terminan ahí. Además de las consecuencias a corto plazo, comer de manera poco saludable puede tener efectos adversos a largo plazo. Uno de ellos es el riesgo de vida.



Los adultos que no tienen un acceso adecuado a los alimentos tienen entre un 10 y un 37% más de probabilidades de morir prematuramente por cualquier causa, menos cáncer, en comparación con las personas que sí tienen una seguridad alimentaria. Esta es la principal conclusión de una investigación canadiense, publicada recientemente en 'Canadian Medical Association Journal' (CMAJ), donde analizaron los datos de la Encuesta de salud comunitaria de entre 2005-2017 sobre más 510.010 adultos.



"Entre los adultos que murieron prematuramente, los que experimentaron una inseguridad alimentaria severa murieron a una edad de 9 años antes que sus contrapartes de seguridad alimentaria", indicó la autora principal, la doctora Fei Men, becaria en el laboratorio de la profesora Valerie Tarasuk en la Universidad de Toronto.



Clasificaron a las personas entre las que tenían un acceso seguro a los alimentos y las que lo tenían marginalmente, moderadamente o severamente inseguro. Al final del período de estudio, 25.460 personas habían muerto prematuramente, y las personas con inseguridad alimentaria severa murieron 9 años más jóvenes que sus contrapartes con seguridad alimentaria (59,5 años versus 68,9 años). La esperanza de vida promedio en Canadá en 2008-2014 fue de 82 años; las muertes a esa edad o antes se consideraron prematuras en este estudio.



Los adultos con una inseguridad alimentaria severa tenían más probabilidades de morir prematuramente que aquellas con seguridad alimentaria por todas las causas, excepto los cánceres. Asimismo, la muerte prematura por enfermedades infecciosas parasitarias, lesiones no intencionales y suicidios fue más del doble de probable para aquellos que experimentan una inseguridad alimentaria severa frente a ninguna.



"Las correlaciones significativas de todos los niveles de inseguridad alimentaria con muertes potencialmente evitables implican que los adultos con inseguridad alimentaria se benefician menos de los esfuerzos de salud pública para prevenir y tratar enfermedades y lesiones que sus contrapartes con seguridad alimentaria", señaló la autora.



Los investigadores han señalado que esto podría reducirse con políticas que abordaran la inseguridad alimentaria. "El riesgo de mortalidad marcadamente mayor de la inseguridad alimentaria severa destaca la importancia de las intervenciones de políticas que protegen a los hogares de la privación extrema. En Canadá, se ha demostrado que las políticas que mejoran los recursos materiales de los hogares de bajos ingresos fortalecen la seguridad y la salud alimentaria", concluyó.