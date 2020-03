OSDE suspendería el pago a los profesionales que realicen psicoterapia a distancia

En el marco de la pandemia la Empresa de Medicina Prepaga recibe un reclamo para que continúe la psicoatención

En medio de la crisis por la Pandemia COVID 19, el sistema de salud comenzó a producir grandes cambios y adaptaciones. La nueva demanda, más las limitaciones impuestas por los Decretos de Necesidad de Urgencia, afectaron profundamente muchas de las actividades sanitarias. Al día de hoy, las consultas programadas se suspendieron a fin de que no exista un gran flujo de movimiento por parte de las personas; y los profesionales de la salud de ciertos ámbitos dediquen su tiempo completo a las atenciones de urgencia.



Sin embargo, las nuevas herramientas de comunicación permiten que se continúen muchas líneas de trabajo a distancia, a través de la modalidad "home office". Es así que pequeñas y medianas empresas enviaron al personal a trabajar desde la casa. En este caso, el desarrollo tecnológico también alcanzó al sistema de salud, que en la actualidad cuenta con varias modalidades de atención a distancia. Esto incluye, desde simples conversaciones telefónicas, hasta medios más complejos como son las aplicaciones de celulares y plataformas web que permiten el desarrollo de la telemedicina.



En este marco, muchas empresas lanzaron comunicados difundiendo esta metodología, a fin de llevar tranquilidad a sus usuarios y aumentar la accesibilidad al sistema sanitario. En relación a este punto, una de las prestaciones más simples de continuar por el tipo de interacción que genera entre el profesional de la salud y el pacientes, son las consultas de psicoterapia.



En las últimas horas trascendió que OSDE, la principal Obra Social y Empresa de Medicina Prepaga del país, decidió no considerar las consultas psicológicas de profesionales de la salud que realicen asistencia a través de distintos canales de comunicación.



A partir de esto, un grupo de pacientes y profesionales de la salud mental, comenzaron a realizar una petición a través del sitio change.org para que la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación garantice la prestación mencionada a través de modalidades virtuales. Actualmente, esta solicitud ya paso los 15.000 reclamos y su trascendencia hizo que varios usuarios de la red social twitter se sumen a esta petición.



Es importante recordar, que si bien algunas psicoterapias pueden suspenderse o postergarse por el contexto actual, son los profesionales de salud los que deben tomar tal definición y considerar alternativas. En muchos casos la suspensión abrupta puede ser perjudicial para el paciente en forma directa o indirecta.



De esta forma, la crítica realizada a la Empresa de Medicina Privada, se centraría en la falta de consideración de varios casos, en los que la suspensión general puede generar graves consecuencias.



Al momento no se ha conocido un comunicado de la empresa y se espera el mismo en las próximas horas a fin de que se defina la situación mencionada.