¿Cómo se va a salir de cuarentena?: respuestas de una experta que asesora a Alberto Fernández

A partir de los anuncios del Presidente, la experta explicó cómo sería el proceso de salida del estado actual de aislamiento social

El domingo el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena obligatoria en todo el país hasta que termine Semana Santa, es decir, hasta el 13 de abril. Dos semanas más de encierro que se anunciaron luego de la reunión que mantuvo con los gobernadores desde la Quinta de Olivos, a través de una videoconferencia para respetar la cuarentena impuesta para todo el país.



La medida actual rige desde el 20 de marzo y tendría que concluir este martes 31, según el primer anuncio y el DNU oficial. Sin embargo, el mandatario aseguró que "los resultados iniciales son interesantes, son buenos, nos alientan a seguir en este camino", por lo que luego de una reunión con políticos y especialistas decidió anunciar su prolongación.



Ahora bien, dado que ya se sabe hasta cuándo se va a extender esta medida, cabe preguntarse cómo será la salida de este proceso de aislamiento social preventivo y obligatorio. En algún momento, más tarde o más temprano, las actividades tendrán que ir retomando su curso regular, las personas sus trabajos de la manera en que siempre lo hicieron, los niños y adolescentes, las clases.



En este sentido, la respuesta no es precisa ni tampoco es segura, dado que todo se debe evaluar en función del avance de la situación epidemiológica mundial y local. No obstante, una de las expertas que compone el comité asesor del Presidente y del Gabinete indicó cómo podría ser ese proceso de salida de la cuarentena.



Se trata de Ángela Gentile, quien integra junto con seis especialistas infectólogos y epidemiólogos, el Comité de Expertos que a diario analizan la situación argentina frente al coronavirus. La especialista, en diálogo con Radio Mitre, afirmó que antes del anuncio oficial presentaron "el informe con la importancia de continuar con la cuarentena. Estamos en este momento en un aumento en el número de casos. Si bien no es exponencial, también es cierto que aumentan los testeos, y va a aumentar el número de casos".



En relación a la vida después de la cuarentena, la experta afirmó que "como en toda pandemia, estamos con una curva ascendente y por lo menos tenemos que cumplir dos períodos de incubación".



En este punto es necesario aclarar que, según las últimas investigaciones el virus tendría un período de incubación de entre 5 y 7 días, pero también se ha considerado que ese tiempo sea más prolongado y llegue incluso a los 14. Es por eso que la cuarentena se ha extendido por dos semanas más, de modo que permita cubrir esos dos períodos de incubación de los que habla la profesional. A este aspecto también hizo referencia el presidente Alberto Fernández en el anuncio que hizo el domingo desde Olivos, con el objetivo de explicar a la población el motivo de su decisión y mantener informados a los argentinos.



Más allá de eso, la profesional sentenció que "las condiciones, volver de nuevo a lo que teníamos de corto plazo, no va a poder ser. No vamos a terminar después de Semana Santa en un partido de fútbol o un recital de rock, o continuar como si nada sucediera". Agregó también que "se va a continuar en otra etapa en la cual se van a ir liberando actividades que no impliquen tanto contacto persona a persona. Se va a ir monitoreando la situación epidemiológica". De esta manera, dio la pauta de cómo podría ser el fin del aislamiento actualmente impuesto y recién extendido por el primer mandatario del país.



Pero es probable que no sea igual en todo el país, dado que la situación en cada región es distinta, en relación al número de casos, a los recursos para la atención y a la concentración de población. Es por eso que Gentile indicó, mientras hablaba con Marcelo Longobardi, que "quizás tenemos que tomar o ver algún tipo de liberación diferente para Chaco, el AMBA, Santa Fe o Córdoba, diferente a la Patagonia".



Otro punto central de las afirmaciones de la especialista es el futuro del coronavirus, dado que muchas personas se preguntan si "se va a ir" o si será una patología de la cual haya que protegerse año a año, como sucede con la gripe, el dengue u otras enfermedades endémicas en el país.



"Lo que es importante es que este coronavirus es un virus respiratorio. Llegó para quedarse. Va a haber vacuna seguramente el año que viene y la mayor cantidad de casos van a ser leves pero lo que a uno le preocupa es ese grupo de enfermos graves vulnerables que quiere proteger", concluyó la especialista.