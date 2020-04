Estudio: qué efecto podría tener el consumo de marihuana en el cuerpo de las mujeres

Según un estudio en animales, el hábito de fumar marihuana tendría un efecto negativo en la posibilidad de quedar embarazada

La fertilidad de las mujeres es un aspecto que se puede ver afectado por una gran cantidad de factores. Enfermedades congénitas, patologías adquiridas, factores ambientales y malos hábitos, son algunos de los elementos que pueden influir en la salud de las mujeres de esta manera.



Sin embargo, es probable que haya muchos otros factores que puedan afectar al cuerpo de este modo y que la medicina todavía no lo sepa. Como otras patologías, es una condición que todavía se está investigando.



Según un estudio realizado recientemente, el consumo de marihuana podría ser uno de esos factores. Los óvulos femeninos expuestos al THC -el componente psicoactivo de la marihuana- tienen una capacidad disminuida de producir embriones viables. Así, según los hallazgos realizados en el estudio publicado en el Journal of the Endocrine Society, es significativamente menos probable que resulten en un embarazo viable.



La investigación señala que la marihuana es la droga recreativa más usada por las personas en edad reproductiva. A su vez, el estudio hace una observación más: el aumento en el uso de la marihuana ha ocurrido al mismo tiempo que los porcentajes de THC en la droga han aumentado. "En la actualidad, se aconseja a los pacientes que buscan tratamientos para la infertilidad que se abstengan de consumir cannabis, pero las pruebas científicas que respaldan esta afirmación son débiles", explica Megan Misner, del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Guelph, en Canadá.



En el nuevo estudio, los investigadores trataron los óvulos femeninos con concentraciones de THC equivalentes a las dosis terapéuticas y recreativas. Fueron recolectados y madurados en cinco grupos: sin tratar, control, bajo THC, medio THC y alto THC. En cada uno de esos grupos se midieron las tasas de desarrollo y la expresión genética de los óvulos. Los especialistas evaluaron la capacidad de los embriones para alcanzar etapas críticas de desarrollo en puntos de tiempo específicos.



Con mayores concentraciones de THC, encontraron una disminución significativa y un retraso en la capacidad de los ovocitos tratados para alcanzar estos puntos de control. Los autores del estudio aseguraron que este es un indicador clave para determinar la calidad y el potencial de desarrollo del óvulo, lo cual permitiría indicar su capacidad fértil.



La exposición al THC condujo a una importante reducción de la expresión de los genes llamados conexinas, que están presentes en niveles elevados en los óvulos de mayor calidad. Se ha demostrado que los de menor calidad, con menores niveles de expresión de conexinas, conducen a un desarrollo embrionario más pobre. Este embrión, en consecuencia, tendría menos probabilidades de pasar de la primera semana de desarrollo, y por lo tanto llevaría a la infertilidad.



Los datos preliminares también mostraron que el THC podría afectar la actividad de un total de 62 genes en los grupos de tratamiento en comparación con los grupos no tratados. Esto implica una menor calidad y una menor capacidad de fecundación, por lo que al final la fertilidad es menor.