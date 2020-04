¡Atención!: estas son las nuevas normas sobre el uso de barbijo en la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad emitió una resolución en la que establece el uso obligatorio de tapabocas en comercios y transporte público

Desde este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires será obligatorio el uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público.



Así lo establece una resolución firmada por el ministro de Salud, Fernán Quirós; el ministro de Desarrollo económico y producción, José Luis Giusti; el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; y el jefe de gabinete, Felipe Miguel.



Asimismo, se recomienda "el uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en cualquier otro ámbito o lugar diferente a los expresamente establecidos". Esto significa que si bien no es obligatorio en todos los sitios de la ciudad o en todos los locales, se aconseja que se utilice siempre que se salga del hogar a la calle.



Además, en el artículo 3 de la resolución, se indica específicamente que la obligación de usar tapabocas "no exime del cumplimento de las restricciones impuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencias 297/20 y sus prórrogas".



Otro dato importante. La nueva norma prohíbe la venta, "en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de barbijos N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio". ¿Por qué? Tal como se ha mencionado en otras ocasiones, se trata de un elemento de estricta necesidad en los ámbitos de salud y de cuidados sanitarios. Actualmente, son los profesionales de dicha área quienes deben estar protegidos con ese tipo de barbijo, por lo que el común de la población no debe utilizarlos.





La resolución en cuestión entrará en vigencia a partir de las cero horas (00:00 hs.) del día 15 de abril de 2020, tal como se indica en su artículo nº 5. Cabe destacar, además, que la normativa se suma a otras similares que ya están vigentes en otras provincias, como Jujuy, Catamarca y La Rioja, donde desde hace varios días es obligatorio el uso de tapabocas para salir a la calle.