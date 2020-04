Vacuna antigripal: dónde me vacuno gratis

La vacuna contra la gripe es necesaria para ciertos grupos de población; cómo conseguirla de manera gratuita y dónde aplicársela

La vacuna contra la gripe está prevista en el Calendario Nacional de Vacunación para ciertos grupos poblacionales. Estos son quienes tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad y de resultar severamente afectados por ella.

¿Quiénes deben aplicarse la vacuna contra la gripe?

El personal de salud , que debe recibir una dosis anual

, que debe recibir una dosis anual Las personas de 65 años o más también deben aplicarse esta vacuna una vez al año

también deben aplicarse esta vacuna una vez al año Los bebés que se encuentren en período de lactancia deben recibir tres dosis de esta vacuna. La primera, entre los 6 y los 24 meses; la segunda, a las 4 semanas de la primera dosis; la tercera, hasta los dos años de vida si se acredita la aplicación de las dos primeras

que se encuentren en deben recibir tres dosis de esta vacuna. La primera, entre los 6 y los 24 meses; la segunda, a las 4 semanas de la primera dosis; la tercera, hasta los dos años de vida si se acredita la aplicación de las dos primeras Las mujeres embarazadas deben recibir una dosis en cualquier trimestre de la gestación

deben recibir una dosis en cualquier trimestre de la gestación Las puérperas también deben vacunarse, pero solo en caso de no haber sido vacunadas durante el embarazo. En esa situación deben recibir una dosis, hasta 10 días posteriores al parto

también deben vacunarse, pero solo en caso de no haber sido vacunadas durante el embarazo. En esa situación deben recibir una dosis, hasta 10 días posteriores al parto Las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo también componen esta lista; deben recibir una dosis anual. ¿Qué son factores de riesgo? La obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

Esta vacuna se puede conseguir de manera gratuita en todo el país, ya sea a través de las obras sociales, de las entidades de medicina prepaga o del sistema público de salud. Sin embargo, algunas instituciones como PAMI o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han dispuesto un cronograma de vacunación. El objetivo es evitar la aglomeración de personas en un contexto de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio.

¿Cómo y dónde se puede conseguir la vacuna de manera gratuita?

La web del Gobierno de la Ciudad aclara que "a diferencia de otros años, no se van a realizar vacunaciones contra la gripe en los centros de salud ni en los hospitales para evitar la propagación del coronavirus".



Por eso, se han dispuesto 80 puntos de vacunación distribuidos en las comunas de la Ciudad. Asimismo, además del cronograma mencionado, se ha implementado un sistema de turnos.



Para las personas de género femenino el cronograma es el siguiente:

Este es el calendario para el género femenino el CABA



Por otro lado, para las personas de género masculino el cronograma es este:





Este es el calendario para el género masculino el CABA



Por su parte, desde su web PAMI ha difundido su propio calendario de vacunación, de acuerdo a la terminación del DNI de cada uno de los afiliados. Cabe recordar que PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica, dado que se ocupa del cuidado de la salud de más de 5 millones de personas, la mayoría de ellas jubiladas y pensionadas.





Así es el cronograma de vacunación de PAMI



Es importante tener en cuenta que es posible que, por diversos motivos, la persona pierda el día en que debía ir a vacunarse de acuerdo a la terminación de su DNI. Desde PAMI aseguran que en caso de que no pueda concurrir el día que le corresponde deberá esperar a que termine el cronograma y vuelva a empezar la ronda de turnos, que se informará a través de la web del Instituto.



Así, PAMI informa que hay más de 6.600 farmacias adheridas en todo el país y las personas afiliadas pueden concurrir a aquellas, donde habitualmente se inmunizan cada año. Para poder encontrar cuál es la más cercana a su hogar, el afiliado o la afiliada puede ingresar aquí y colocar su localidad de residencia y código postal. De esta manera el sistema arrojará el listado de entidades que se encuentran en dicha zona y la persona podrá elegir a dónde ir.



En relación a la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio es necesario aclarar que se encuentra permitida la salida por este motivo. El cuidado de la salud de los grupos de riesgo es un tema fundamental para ellos mismos y para la salud pública, por lo que no se puede descuidar a pesar del contexto de pandemia. Por eso, se ha decidido permitir las salidas para vacunación.



Sin embargo, en caso de que la persona no pueda concurrir a la farmacia para recibir la inmunización, puede pedirla a domicilio. La web de PAMI aclara que se debe comunicar con el número 138 y solicitar la vacuna a domicilio por dicha vía.

¿Qué es la gripe o influenza?

La gripe es una enfermedad viral respiratoria altamente contagiosa. Por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico.



Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a personas de 65 años y más, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades o condiciones crónicas (como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad y diabetes).

¿Cómo se transmite?

El virus se transmite de una persona a otra, fundamentalmente por gotitas provenientes de la vía respiratoria de una persona enferma, a través de la tos, estornudos o simplemente cuando habla.

¿Cuáles son los síntomas?

Las personas con gripe pueden presentar una serie de manifestaciones características, que pueden contribuir a detectar rápidamentel la presentia del virus, o al menos a sospechar que es lo que el paciente padece.





La gripe tiene algunos síntomas característicos

Fiebre mayor a 38 grados

Tos

Congestión nasal

Dolor de garganta, de cabeza y muscular

Dificultad para respirar

Ante la presencia y persistencia de cualquiera de estos síntomas es importante que el paciente consulte con un médico de manera urgente, sobre todo si se encuentra dentro de los grupos de mayor riesgo. Si bien la gripe puede evolucionar favorablemente, es cierto que se puede tranformar en un cuadro severo si no se trata de manera adecuada.

¿Se puede prevenir?

La vacuna reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus influenza.



Además, al igual que sucede actualmente con el coronavirus, la minimización del contacto interpersonal también reduce la probabilidad de contagio. Esto significa que las personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo mencionados deben protegerse, sobre todo durante los meses de invierno, que es cuando el virus está más presente.

En relación a la vacuna, ¿tiene efectos adversos?

Hay muchas vacunas que pueden tener un impacto desfavorable en la salud de quien se la aplique. La de la gripe es una de ellas, aunque es necesario saber que los efectos adversos son muy poco frecuentes.



Los más leves incluyen dolor, induración (endurecimiento del tejido cutáneo en la zona de aplicación) y rara vez eritema (enrojecimiento de la piel)



También hay otros que son más generales, es decir que pueden afectar a todo el cuerpo, y que pueden resultar más molestos e inhabilitantes. La fiebre, el malestar y la mialgia (dolor muscular), componen este grupo.



Estos síntomas desaparecen entre 24 y 48 horas después de la aplicación de la vacuna. Sin embargo, como el contexto actual indica que hay que estar atentos a síntomas respiratorios y fiebre (por sospecha de COVID) es importante saber que si no revierten solos, si persisten o se presenta dificultad para respirar a las 48 horas de haberse aplicado la vacuna es necesario comunicarse con el 138 opción 9.