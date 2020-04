ANMAT prohibió una reconocida marca de galletitas: conocé cuáles son

El organismo de control comunicó su decisión a través de una disposición que se publicó este jueves en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de unos bizcochos "dulces de hojaldre" marca Hojalmar.



Mediante la disposición 2307/2020 publicada este jueves en el Boletín Oficial, se informa de la decisión de prohibir la comercialización de unos bizcochos.



"Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de los productos rotulados como 'Bizcochos dulces de hojaldre, Snack Matero Azucarado, Hojalmar'", se anuncia en el Boletín Oficial.



El problema con esa variedad de bizcochos está relacionado con el rótulo, porque no se aclara que el mismo no informa que puede contener derivados soja, información que debe ser aclarada por ser un potencial alérgeno. En consecuencia, para la ANMAT "por estar falsamente rotulados y por no consignar en sus rótulos la adecuada declaración de alérgenos" los bizcochos dulces de hojaldre Hojalmar son considerados ilegales.



La ANMAT informó que recibió una denuncia de la madre de un chico alérgico a la proteína de la leche de vaca, quien realizó una consulta a la firma elaboradora por correo electrónico sobre la composición del producto La Jefa de Calidad de la empresa, le respondió: "Si bien en nuestras líneas de elaboración no utilizamos derivados lácteos, ni leche, la margarina animal que usamos en el hojaldrado, puede contener derivados de leche, el proveedor no asegura que no haya trazas de esta proteína, la esencia de manteca efectivamente es artificial y no contiene derivados de soja, ni huevo."