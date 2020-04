Coronavirus en Nueva York: anuncian que el virus sería más contagioso que mortal

El estudio se realizó con una muestra de 3.000 personas de todo el estado, aunque los resultados todavía deben ser tomados con precaución

La mortalidad real del coronavirus todavía es un número que permanece como incógnita. Si bien cada país, cada distrito, cada provincia y localidad puede determinar la tasa de letalidad que tiene allí, lo cierto es que todavía no se puede afirmar que esos números sean reales. ¿Por qué? Porque ningún país del mundo sabe realmente cuántos casos tiene entre su población, por lo que la mortalidad se calcula únicamente sobre los casos confirmados. Esto significa que podría ser más alta o más baja si se conocieran las cifras absolutas de pacientes contagiados de coronavirus.



En este sentido, la ciudad de Nueva York decidió encarar un estudio epidemiológico con el objetivo de conocer esta cifra, es decir, de saber qué nivel de circulación tiene el virus entre los neoyorquinos. Así, sería posible trasladar los datos que se extraigan del muestreo a la población total.



Es importante destacar que este es uno de los estados más afectados por el coronavirus en el país norteamericano. De todos modos, el gobernador Andrew Cuomo señaló que las muertes han disminuido respecto de la jornada anterior -pasaron de 474 el miércoles a 438 este jueves- y las nuevas hospitalizaciones permanecen en cifras estables en relación a las semanas previas.



Después de haber hecho un análisis preliminar con una muestra pequeña de personas que salían a hacer las compras en la ciudad, el primer mandatario local anunció que cerca del 14% de los participantes (cerca de 3.000) habían desarrollado anticuerpos contra el coronavirus. En la ciudad de Nueva York propiamente dicha el porcentaje de positividad fue algo más elevado y llegó al 21%. Así lo informó este jueves el reconocido periódico The New York Times.



Cabe tener en cuenta que estos datos deben ser tomados con cautela, tal como aclaró el funcionario estadounidense. Los resultados todavía no son concluyentes, sobre todo por el tamaño y selección de la muestra, por lo que no se deben sacar conclusiones apresuradas. El diario neoyorquino también señaló que un alto funcionario del área de salud advirtió que no siempre es seguro confiar ciegamente en los estudios de anticuerpos.



Si estos números fueran ciertos y se pudieran trasladar a toda la población de Manhattan y los otros distritos que componen Nueva York, se podría decir que más de 2,6 millones de personas están o estuvieron infectadas. Esto significa que cerca de 1,7 millones se encontrarían puntualmente en la Ciudad de Nueva York. Ambos números son mucho más elevados de los que se conocen hasta ahora -el estado ha reportado 263.000 casos confirmados-.



Pero cuando se compara esa información con la cantidad de defunciones que hubo en Nueva York, el panorama podría tornarse algo más alentador. Hasta el momento el estado costero ha informado 15.740 muertes, las cuales representarían el 0,5% del total de pacientes enfermos -si se toman como referencia las cifras mencionadas anteriormente-. Así lo afirmó el Gobernador este jueves, quien además aseguró que la cifra sería mucho más baja de lo que se cree actualmente, tanto en Nueva York como en todo el mundo.



Es por eso que este tipo de investigaciones resultan de vital importancia para conocer en profundidad el nivel de afectación real que hay en la población de una determinada zona. El Gobierno argentino decidió comenzar este viernes un estudio epidemiológico que tiene como objetivo saber qué grado de circulación tiene el coronavirus en la población local. Ese estudio se llevará a cabo, en principio, en las estaciones de trenes de la Ciudad de Buenos Aires, donde el flujo de personas que pasa diariamente es alto y donde se concentran las principales entradas de individuos desde el conurbano hacia la capital.