Por qué los diabéticos son grupo de riesgo frente a la infección Covid-19

Las personas con diabetes como patología de base se encuentran dentro de los grupos de mayor riesgo frente a la nueva cepa de coronavirus

Una persona con diabetes presenta altos niveles de azúcar en sangre. Con el paso del tiempo esto puede ocasionar problemas en ciertas partes del cuerpo como los riñones, los nervios, los pies, los ojos, entre otras partes del cuerpo.



Además, el hecho de tener diabetes puede aumentar el riesgo de padecer ciertas enfermedades, como patologías cardíacas o trastornos óseos o articulares, más allá de las complicaciones propias.



En tiempos de Covid-19, se suma otro riesgo para las personas que padecen diabetes. Esa enfermedad de base aumenta el riesgo de mala evolución en caso de contagio de coronavirus, al igual que sucede con otras afecciones crónicas como la obesidad, la hipertensión, el asma, por ejemplo.



Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo se relaciona la glucemia con el riesgo de complicaciones por Covid-19?



Cuando las personas con diabetes desarrollan una infección viral puede ser más difícil de tratar debido a las fluctuaciones en los niveles de glucosa en la sangre. Además, los hombres y mujeres diabéticos suelen tener complicaciones relacionadas a esta patología, y algunas de ellas pueden hacer más difícil el control de una infección viral en caso de contraerla.



En concreto, habría dos razones para esto. En primer lugar, el sistema inmunitario se ve comprometido, lo que dificulta la lucha contra el virus y probablemente conduce a un período de recuperación más largo. En segundo lugar, el virus puede desarrollarse de manera más adecuada en un entorno de glucosa elevada en la sangre.



En el caso de la infección por Covid-19, la información disponible sugiere que las personas con diabetes tienen en general un mayor riesgo de complicaciones, incluida la muerte. Además, la infección vírica, como cualquier situación de enfermedad, puede suponer un deterioro del control glucémico durante los días de enfermedad, lo que también puede contribuir a la mayor gravedad de la infección.



En la actualidad no hay ninguna información relativa a que un tipo de diabetes sea más peligroso que otros frente al Covid-19. La evolución depende de otros factores como la edad, el grado de control de la diabetes, la presencia de complicaciones crónicas u otras patologías. Las formas graves de Covid-19 son más frecuentes en las personas mayores con complicaciones, mientras que los niños y adultos jóvenes con diabetes bien controlada no parecen tener más riesgo ante la infección por coronavirus.



Es importante aclarar que el riesgo de contagio es igual al que tiene cualquier otra persona, es decir que depende de la exposición que el paciente tenga al coronavirus. La diferencia aparece desde el momento en que se contrae el virus. Ahí los pacientes con diabetes tienen probabilidades más elevadas de evolucionar negativamente, que a su vez aumentan más si la patología de base no está controlada, si el paciente es de mayor edad, entre otras variables.



Es por eso que resulta importante que las personas con diabetes sigan de forma estricta las medidas de protección y aislamiento recomendadas por las autoridades sanitarias, mantengan el mejor control glucémico posible, dispongan del material necesario para el tratamiento. De la misma manera sucede con los pacientes que padecen otras patologías de base que pueden aumentar el riesgo de mala evolución en caso de contagio de covid-19, como las enfermedades cardiovasculares o la obesidad, por ejemplo.