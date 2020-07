Fernán Quirós informó que bajó el indicador que mide la contagiosidad del coronavirus

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires brindó esta información en la conferencia de prensa de este miércoles por la mañana

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, informó este miércoles que el índice de contagiosidad se acercó a 1. El titular de la cartera habla del R0, un indicador que las autoridades sanitarias miran de cerca desde hace varios meses y, en función de las variaciones, toman decisiones.

En conferencia de prensa, el funcionario porteño adelantó que como la curva de contagios en la Ciudad disminuyó. En consecuencia, solicitarán la rehabilitación de la actividad física al aire libre y la apertura de negocios de cercanía. De todos modos, aclaró que todo se debe hacer "siempre con protocolos estrictos". Quirós aseguró que la propuesta es un "desandado paulatino y cuidadoso a partir del cumplimiento de esta etapa, y siempre apelando a la construcción de ciudadanía entre todos".

A su vez, indicó que para la próxima etapa pedirán mantener las salidas de los niños. No obstante, remarcó la idea de que no se liberarán las reuniones sociales. Esta aclaración la hizo en relación al día lunes, que es 20 de julio y es el día del amigo; afirmó que muchas personas querrán juntarse, pero que por ahora o es posible y es necesario "pasar este momento sin hacer los encuentros porque no es tanto lo que nos queda por delante".

"Proponemos retomar actividades que habíamos habilitado y tuvimos que retroceder, salir a hacer actividad física en horarios permitidos, salir los adultos con niños, ir a comprar en negocios barriales si se liberan, pero no hay permiso para encuentros sociales entre personas que viven en diferentes familias", explicó el funcionario en una conferencia de prensa sobre la evolución de la pandemia.

El ministro de salud de CABA aseguró que la curva se está estabilizando

"Las actividades físicas al aire libre son de infinito menor riesgo, comparadas con las que se realizan en lugares cerrados. La gran mayoría de los que salen a hacer actividad física no son runners, son personas que salen a despejarse, a moverse y eso es muy importante para su salud, física y mental", añadió.

Qué hicieron otros países en relación al R0

Es importante tener en cuenta que los países europeos también tomaron decisiones en relación al coronavirus y al aislamiento de acuerdo a este indicador. Alemania, por ejemplo, levantó su cuarentena con un R de 0,6.Por otro lado, hubo países que levantaron su cuarentena con un índice más alto; son los casos de Italia, que lo hizo con 0,9, y España, que tomó esta medida con 0,8.

Cuál es la situación a nivel país

De acuerdo al último informe del ministerio de Salud de la Nación los casos nuevos de Covid-19 superan los 3.600. De este modo, el total de infectados desde el comienzo de la pandemia es de 106.210. De esta manera, la tasa de incidencia es de 235 casos por cada 100 mil habitantes argentinos.

El total de fallecidos es de 1.987, por lo que se han agregado más de 60 personas en el último día. Así, la tasa de letalidad se mantiene en un 1,8%. Por otro lado, la relación con el total de la población es de 43,4 fallecidos cada millón de habitantes. El promedio de edad de las víctimas fatales es de 75 años, es decir que la mayoría se encontraba dentro de la población que se considera de mayor riesgo.

Las autoridades sanitarias argentinas informaron este miércoles sobre la situación a nivel país

Es importante aclarar, además, que ya son 772 pacientes que están en unidades de cuidados intensivos por esta causa, de acuerdo a lo informado por los sistemas de salud de las diversas jurisdicciones. Del total de personas en esta situación el 90% tiene residencia en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

A nivel nacional el porcentaje de ocupación general de camas de terapia intensiva es del 52,9%, mientras que en AMBA ese porcentaje asciende a 61,3%. Ambos porcentajes han crecido leve pero progresivamente desde que las autoridades sanitarias comenzaron a incluir este dato en el informe diario.

En relación a los recuperados, actualmente ascienden a 47.298 de los cuales 1.831 han sido dados de alta en la última jornada. Esto representa el 44% del total de los casos confirmados hasta el momento y desde comenzada la pandemia.