¿Cómo saber si estás durmiendo bien? 7 indicios que te permiten detectarlo

El descanso inadecuado puede producir efectos adversos en la salud, que a su vez ayudan a determinar cuando una persona no duerme bien

La mala calidad del sueño puede responder a una gran cantidad de causas, que a su vez pueden estar combinadas entre sí. No todas las personas que duermen mal, que no descansan o que tienen insomnio tienen los mismos problemas y sus situaciones responden a los mismos motivos.

Dormir mal puede provocar una serie de consecuencias en la salud, tanto a nivel físico como psicológico, que pueden afectar el día a día de las personas. Asimismo, pueden ayudar a detectar que el individuo no está durmiendo de manera adecuada y pueden contribuir a que se busque una solución.

En algunos casos pueden aparecer estos efectos adversos, pero puede que el paciente no se dé cuenta de que su origen está en el sueño. Saber cuáles son las consecuencias que puede tener el mal sueño y descanso en el cuerpo puede ayudar a notar el problema y a hacer algo al respecto.

Te cuesta tomar decisiones

Una de las señales más inequívocas de un mal descanso es la dificultad para tomar decisiones, puesto que afecta directamente a la capacidad para ser efectivos en nuestros puestos de trabajo o en el estudio. Si has notado que te es más complicado pensar con claridad o tomar decisiones, es posible que tu descanso no esté siendo del todo completo. Dedicar más tiempo al trabajo durante las noches no suele ser muy recomendable, puesto que al final nuestra capacidad cognitiva y de concentración se resienten.

Como es bien sabido, descansar las horas debidas es muy importante a la hora de consolidar el aprendizaje y cuidar las habilidades cognitivas, y la falta de horas de sueño obstaculiza este proceso.

Los problemas de sueño pueden ocasionar efectos en la salud

La memoria te falla

La memoria de cada uno es algo muy personal. No obstante, si se empieza a notar una dificultad para rescatar recuerdos o aprendizajes, es posible que algo no vaya del todo bien. Puede ser que los olvidos respondan a la falta de descanso.

Hay investigaciones que sostienen que durante la fase REM del sueño el cerebro procesa la información captada durante el día y ayuda a consolidarla y almacenarla de manera adecuada. Tal como se ve en la película de Disney Pixar Intensamente, los recuerdos se "acomodan" cuando la persona duerme.

En consecuencia, la falta de descanso hace que esta consolidación de recuerdos pueda verse afectada y el cerebro sea incapaz de almacenar la información.

Si este descanso insuficiente se mantuviera en el tiempo, el deterioro de la capacidad para retener la información se podría hacer más severo.

La persona se siente irritable y deprimida

Algunos estudios señalan una relación estrecha entre la falta de sueño y la posibilidad de sufrir depresión. De hecho, es bastante común notar que cuando no se ha descansado las suficientes horas los individuos son más propensos a ser más irritables, a tener peor humor, entre otras manifestaciones.

De hecho, una investigación realizada en la Universidad de Pennsylvania mostró que limitar las horas de descanso a 4 o 5 horas diarias durante un período de una semana causó estrés, irritabilidad, tristeza y agotamiento psíquico en los participantes. Estos problemas, sin embargo, son fácilmente remediables si la persona retoma las pautas habituales de sueño y sigue con las condiciones necesarias para una buena higiene del sueño.

Inapetencia sexual

La falta de deseo sexual también puede estar vinculada a la falta de descanso. Es por eso que si se nota una disminución o alteración de la conducta sexual, se aconseja, además de la consulta con un profesional, replantearse si se está descansando adecuadamente. Dormir mal afecta a muchos ámbitos de tu vida. Varios estudios muestran que los hombres y mujeres privados de sueño tienen a ver mermado su deseo sexual, porque se sienten agotados y somnolientos, y su tensión arterial se incrementa.

Además, los hombres que sufren apnea del sueño (una alteración respiratoria que ocurre durante la noche) también suelen tener niveles de testosterona por debajo del promedio.

Incremento del apetito (comer más)

Otro de los beneficios que entran en juego cuando descansamos correctamente es la capacidad para prevenir la diabetes, ya que optimiza nuestra respuesta a la insulina y nos aleja de sufrir trastornos del metabolismo. Comer bien también nos ayuda a poder dormir mejor. Es un círculo que se complementa y al que se le debe prestar atención.

Es frecuente que con la falta de sueño aumente el apetito

Entonces, si notas que tu apetito se incrementa de forma inexplicable y no entiendes cuál es la causa, uno de los posibles motivos es que no estés llevando un ritmo de sueño saludable. Las personas que padecen insomnio tienden a comer más alimentos de los debidos por la ansiedad asociada, y esto puede acarrear un aumento de la masa corporal.

No puedes gestionar adecuadamente el estrés

De acuerdo con los puntos expuestos anteriormente, si habitualmente la persona se siente más estresada por la falta de sueño, reducir nuestro tiempo de descanso puede agravar la situación. Además, la misma reducción del descanso tiende a alimentar el estrés, por tanto es preciso cortar esta espiral empezando por descansar más horas.

Si dejamos que esta situación persista, la bola de nieve se va haciendo más grande: sufrimos más estrés porque dormimos pocas horas y, al mismo tiempo, dormimos pocas horas por culpa del estrés.

Dificultades en la visión

Por último, es probable que las personas sufran algunos problemas en su visión. Es lógico que la falta de sueño acabe afectando a este sentido, dado que si los ojos están fatigados no pueden limpiarse y refrescarse convenientemente, la calidad de la visión se ve comprometida.

El efecto es similar a cuando se pasan horas delante de una pantalla de computadora, celular o tablet. Los efectos de esto se manifiestan en la dificultad para concentrarse y un efecto neblina en el campo visual. Visión cansada.