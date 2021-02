Cuidado con lo que comés: estos son los alimentos más dañinos para el corazón

A la hora de comer hay que ser cuidadosos con los alimentos que ingerimos, ya que algunos consumidos en exceso pueden ser perjudiciales para la salud

Lo que comemos impacta directamente en nuestra salud y bienestar. Si bien algunos alimentos son conocidos por sus nutritivos aportes a nuestro organismo, existen otros cuya contribución a nuestro bienestar es ínfima comparada con la negatividad que pueden significar para nuestro cuerpo.

El corazón es uno de los órganos principales en nuestro cuerpo, sin el cual no podemos vivir. Su altísima importancia implica que hay que cuidarlo de todas las formas que sean posibles. Algunas medidas pueden ser no fumar, hacer ejercicio en su medida correcta y sobre todo ingerir alimentos que no afecten su funcionamiento.

Los alimentos que más atentan contra la salud del corazón son los que entran dentro del grupo de la comida rápida. De acuerdo con la explicación de la nutricionista y gastroenteróloga rusa Nuriya Dianova, estos productos son por lo general altamente refinados y grasos. Estas características no implican que sea necesario restringirlos por completo, sino intentar consumirlos con moderación.

La comida chatarra es la que más impacta en la salud cardíaca por sus altos niveles de grasas trans, azúcar y sal

La comida chatarra encabeza la lista de alimentos riesgosos para el sistema cardíaco ya que contiene elevados niveles de sal y azúcar -condimentos que pueden alentar la suba de presión sanguínea- y además se suele cocinar en aceite, método que tampoco es muy saludable, de acuerdo a lo detallado por la especialista en una entrevista con el canal ruso Zvezda.

Grasas trans: las peores enemigas del corazón

Sumado a esto, dichos alimentos se componen por excesivas cantidades de grasas trans, que según la experta son el principal enemigo del sistema cardiovascular. Este componente de algunos productos pueden desencadenar procesos de aterosclerosis o incrementar los efectos de aquellos existentes.

La acumulación de grasas en las arterias implica que la sangre tenga menos espacio para circular, en consecuencia, se incrementa la presión arterial porque el corazón tiene que hacer más fuerza para bombear la sangre a todo el cuerpo. A su vez, esto impacta negativamente en el corazón, que trabaja más de lo que debería.

Las grasas trans también afectan de manera negativa las paredes de los vasos sanguíneos, de modo que puede predisponer a que se generen úlceras, y aumentando las chances de que se llegue a un accidente cerebrovascular o ataque cardíaco. La especialista agrega que el exceso de grasas trans de los alimentos refinados favorece al aumento de peso.

Más productos dañinos para el sistema circulatorio

Los alimentos industrializados son, según lo esclarecido por la nutricionista, otro tipo de productos alimenticio altamente dañino para el corazón. La profesional manciona que, a la hora de hacer las compras, lo más recomendable es "leer los empaques con mucha atención" y evitar aquellos con altos niveles de azúcar, sal y grasas.

Los productos industrializados también son, en exceso, dañinos a la salud

Pero no todos los alimentos inciden negativamente en el corazón. Algunos de ellos son beneficiosos para el corazón y el sistema cardiovascular. Los indicados por la experta como los alientos más recomendables para la salud del corazón, son los que contengan proteínas de origen vegetal y animal, así como cereales integrales.