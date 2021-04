EE.UU. suspendió la aplicación de la vacuna Janssen por casos de trombosis: ¿qué se sabe hasta ahora?

Agencias federales de salud en Estados Unidos solicitaron este martes la suspensión inmediata de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson. El problema, según explicaron las entidades, fue que se registraron seis casos de trombosis en personas que se habían aplicado esta vacuna. Es importante tener en cuenta que fueron seis casos en 6,8 millones dosis aplicadas en el país gobernado por Joe Biden.

Tanto la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) detuvieron la distribución de Johnson & Johnson en los centros de vacunación federales. Además, solicitaron a las autoridades estatales que hagan lo mismo.

"Recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución", informaron los CDC en un mensaje que difundieron a través de su cuenta de Twitter. En el tuit que publicaron se puede acceder al informe completo que la entidad federal puso a disposición del público.

CDC and FDA reviewing data involving six reported U.S. cases of a rare type of blood clot in individuals after receiving Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. See full statement: https://t.co/ekYT9dljtd pic.twitter.com/a7Fiixg735 — CDC (@CDCgov) April 13, 2021

Por su parte, la FDA también difundió este mensaje a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que detalla que junto a los CDC presentaron el informe citado anteriormente.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution. — U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021