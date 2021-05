¿Existe algún modo de saber si la yema del huevo tiene salmonella?

El huevo puede tener salmonella, una bacteria que podría estar en el huevo y causa una infección intestinal, tanto en animales como en humanos

El huevo puede tener salmonella, sí, pero no es posible saberlo con métodos domésticos.

No hay nada a nivel doméstico que se pueda hacer para saber si hay salmonella en la cáscara de un huevo. Las probabilidades son bajas, pero siempre puede haber alguna bacteria patógena en el envase o en el propio huevo, de ahí que lo que siempre se recomienda sea llevar a cabo las prácticas correctas de higiene.

No es buena idea sumergir el huevo en ningún desinfectante, ya que la cáscara es muy porosa y podría dejar que ingrese algún producto tóxico.

La manipulación correcta con los huevos se debe hacer de la siguiente manera

Al llegar a casa abrir el paquete de plástico (si procede)

Dejar la huevera aislada de otros productos en el frigorífico y que no haya contacto con otros alimentos

De manera opcional podemos hacer un cepillado del huevo (siempre en seco), ya que el huevo tiene también su recubrimiento y si lo lavamos con agua lo pierde.A la hora de usar el huevo, entonces sí, podemos lavarlo antes de cascarlo y usarlo.

Evitar siempre el contacto con superficies de cocina o utensilios (por ejemplo, es muy común cascarlo en sartenes, mejor evitarlo)

Lavarnos bien las manos

Garantizar que haya una buena cocción del huevo (no consumirlo si está crudo)

No es posible saber, a simple vista, si el huevo tiene algún tipo de bacteria

La infección por salmonella

La infección por salmonela (salmonelosis) es una enfermedad bacteriana común que afecta el tracto intestinal. La bacteria Salmonella vive típicamente en los intestinos de los animales y los humanos y se elimina a través de las heces. Los seres humanos se infectan con mayor frecuencia a través del agua o los alimentos contaminados.

Cocinar bien el huevo previene de diversos tipos de bacterias

Por lo general, las personas con infección por salmonela no presentan síntomas. Otros desarrollan diarrea, fiebre y calambres abdominales en un plazo de ocho a 72 horas. La mayoría de las personas sanas se recuperan en unos pocos días sin un tratamiento específico.

En algunos casos, la diarrea asociada con la infección por salmonela puede ser tan deshidratante que requiera atención médica inmediata. También se pueden desarrollar complicaciones potencialmente mortales si la infección se propaga más allá de los intestinos. Su riesgo de contraer la infección por salmonela es mayor si viaja a países con malas condiciones sanitarias.