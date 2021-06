Cuáles son los 5 errores más comunes cuando se busca adelgazar

Muchos errores que las personas cometen en el proceso de pérdida de peso derivan de consejos equivocados que se pueden encontrar en internet

Cuando se busca información acerca de dietas, técnicas para baja de peso, recomendaciones y ejercicios, los resultados son casi infinitos. Sin embargo, no toda la información que aparece es confiable, ni todas las personas que dan consejos son expertos en la materia. Asimismo, se debe recordar que cualquier modificación en la dieta o en los hábitos relativos al ejercicio y al estado de salud se deben consultar con un especialista que analice y estudie el caso particular.

Al haber tanta abundancia de información, es muy frecuente cometer errores en el proceso de bajar de peso. Para evitar esas equivocaciones y sus posibles consecuencias, se aconseja considerar esta información, es decir, conocer cuáles son esos principales errores, y tener en cuenta la necesidad de consultar con especialistas para cumplir con ese objetivo.

1. Olvidarse de las dietas milagrosas

El primer error garrafal a la hora de querer perder peso es precisamente este: buscar un milagro o un resultado a corto plazo. Es en ese momento cuando las personas tienden a caer en dietas absurdas, que prometen resultados inalcanzables, e incluso en la compra de productos caros que no cumplen con esas promesas.

Las dietas milagrosas no existen e incluso pueden ser perjudiciales para la salud

2. No centrarse en un nutrientes concreto

El segundo error es enfocarse en un nutriente en particular, por ejemplo en no consumir o reducir mucho los hidratos de carbono, o en consumir sobre todo proteínas, o en reducir al máximo las grasas. Ninguna de estas recomendaciones o técnicas dará los resultados milagrosos que promete, ya que ninguno de los nutrientes es el culpable de no poder bajar de peso.

Es esencial concentrarse en los alimentos y, fundamentalmente, consultar con un experto para saber qué comer, qué no, qué sacar de la dieta y qué incluir.

3. No fijarse en alimentos light o dietéticos

En el tercer puesto se encuentra la equivocación de basar la alimentación en productos "light", "ligeros" o "0’0%". Todos esos productos son, por definición, ultraprocesados; se trata de productos que no deberían tener peso en una alimentación saludable, justamente por esa cualidad.

Es mucho más saludable consumir todo tipo de alimentos de la manera más natural posible que consumir ultraprocesados como los artículos light.

4. No sustituir comidas por barras energéticas o batidos

El cuarto lugar de este ranking está ocupado por el error de pretender bajar de peso con barritas o batidos sustitutivos de comidas.

Son productos cuyo primer ingrediente suele ser el azúcar, de modo que no mejoran la dieta en ningún aspecto, ni contribuyen a mejorar la salud a largo plazo con elecciones más saludables. A su vez, son caros y su aporte calórico no dista mucho del de una ensalada bien hecha.

Se desaconseja reemplazar las comidas por batidos o barras energéticas

5. Asumir la realidad: no perderá peso en forma abrupta

La quinta posición queda para las soluciones desesperadas. ¿Qué significa esto? Se trata de ese tipo de dietas que prometen bajar 3 kilos en una semana, por ejemplo, con un objetivo puntual, como puede ser irse a la playa el próximo fin de semana o tener un evento importante en el que se busca lucir delgado o delgada.

Este tipo de dietas suelen llevar a las personas a poner en práctica ciertos hábitos que resultan perjudiciales, como hacer ayunos prolongados, ingerir solo productos líquidos -sopas y jugos-, no comer harinas o carnes, y combinarlo con una excesiva cantidad de ejercicio, entre algunos de los ejemplos que se podrían citar.

Este tipo de hábitos puede derivar, cuando se prolonga en el tiempo, en carencias de ciertos nutrientes y en un impacto negativo en la salud.