¿Qué es la adicción a la comida y cómo se puede tratar?

La adicción a la comida, a diferencia de otras condiciones similares, no está incluida en los manuales de diagnóstico que se usan actualmente

Durante las últimas décadas, un modelo de adicción alimentaria ha ganado mucho peso en la sociedad, mediante controvertidos debates que giran en torno a la cuestión de si determinados alimentos que tienen un elevado contenido calórico o ingredientes determinados, como el azúcar, tienen un potencial adictivo parecido al de las sustancias de abuso. Muchas personas con trastornos alimenticios como obesidad o trastornos por atracón, pueden presentar patrones alimentarios que tienen características adictivas, es decir, guardan cierto parecido con los trastornos por consumo de drogas, a nivel biológico y comportamental.

La adicción a la comida no ha sido reconocida aún por los manuales de diagnóstico. Sin embargo, debido a la observación de dichos patrones en una parte importante de la población, se creó la escala de evaluación Yale Food Addiction Scale (YFAS). Este test psicológico ayuda a diagnosticar los trastornos de adicción a la comida cuando se presenten tres síntomas de adicción y se produzca un malestar o deterioro significativo.

Adicción a la comida: ¿qué es?

La adicción a la comida se comprende como una enfermedad de carácter crónico y recurrente, con implicaciones cerebrales. La definición de la adicción a la comida consiste en la necesidad de buscar y consumir compulsivamente determinados alimentos, sin tener en cuenta las consecuencias nocivas que presenta, como las implicaciones en la salud que conllevan los alimentos con alto contenido de azúcares o de grasas.

Estos comportamientos adictivos pueden aparecer en diferentes trastornos alimenticios como el trastorno por atracón, la bulimia nerviosa o la obesidad, y aunque se relaciona con la obesidad, las personas con peso normal también pueden padecer adicción a la comida. Se han reconocido mecanismos neurobiológicos implicados en estos patrones adictivos, sin embargo, la adicción a la comida aún no ha sido considerada un trastorno independiente.

Los comedores compulsivos

Las personas que padecen adicción a la comida, los comedores compulsivos, tienen la necesidad de estar comiendo compulsivamente y cuando no lo están haciendo, piensan en la siguiente comida, experimentando constantemente antojos hacia determinados alimentos. Estas personas, los comedores compulsivos, ingieren grandes cantidades de comida durante espacios de tiempo muy reducidos y posteriormente, se sienten culpables por ello.

Cabe destacar que el comportamiento de los comedores compulsivos tiene un alto contenido emocional, debido a que la comida es la compensación de las emociones negativas, tales como la tristeza o la ansiedad. No obstante, no por saciar el malestar con los alimentos debes considerarte una persona adicta a la comida, esta necesidad es producto de mecanismos neurobiológicos, pues determinados alimentos influyen en sistemas cerebrales implicados en el bienestar. No obstante, estos alimentos pueden contener determinados componentes adictivos, causando con el desarrollo de la adicción a la comida.

Los comedores compulsivos pueden padecer este trastorno por diversas causas

Causas de la adicción a la comida

Las causas de la adicción a la comida se han relacionado con mecanismos neurobiológicos. Los sistemas de recompensa del sistema nervioso central son controlados por neurotransmisores responsables de las conductas aprendidas y responsables de responder a factores placenteros o de desagrado. Hay determinadas sustancias adictivas que producen un efecto en el sistema límbico, produciendo una asociación artificial de placer. Si estas sustancias o alimentos se consumen regularmente, afectan directamente al sistema límbico produciendo con ello el inicio del proceso de adicción. Algunos alimentos que pueden afectar a este sistema son los azúcares o las grasas. Las conductas adictivas afectan a circuitos cerebrales, tales como el sistema dopaminérgico, el opioide, el serotoninérgico y al glutamato, dando lugar a sensaciones placenteras.

Por otro lado, cabe destacar que la ansiedad juega un papel fundamental en las causas de la adicción a la comida. Cuando la persona se encuentra estresada o ansiosa su consumo aumenta y prefiere alimentos que contengan muchos azúcares, altos contenidos en grasa o sal. Este conjunto de alimentos producen una sensación de bienestar ya que su actuación es parecida a la de las endorfinas. Cuando esta sensación de bienestar disminuye, la ansiedad aparece de nuevo por la culpabilidad del atracón y la persona tiene la necesidad de comer otra vez, creando con ello un círculo vicioso. Por tanto, las causas de la adicción a la comida son:

Gestionar la ansiedad mediante alimentos

El efecto del consumo de estos alimentos en el sistema de recompensa del cerebro

Los sentimientos de culpabilidad

Síntomas de la adicción a la comida

Los síntomas de la adicción a la comida sirven para identificar este trastorno. Los síntomas que presentan los comedores compulsivos son los siguientes:

Comer en grandes cantidades de forma recurrente, al menos dos veces por semana durante un período de seis meses o más. Los comedores compulsivos pueden comer hasta sentirse incómodamente llenos.

Pérdida el control. Durante el atracón alimentario, la persona siente que no puede controlar la acción.

Comer excesivamente rápido durante el atracón. La sensación de pérdida de control es un síntoma típico de las adicciones.

Comer sin hambre real. Ingerir comida incluso cuando no se tiene hambre o se está lleno es otro de los síntomas de la adicción a la comida.

Comer a escondidas o solo. Este síntoma de la adicción a la comida se debe al sentimiento de culpabilidad y vergüenza.

Problemas gastrointestinales. Tras el atracón pueden aparecer hinchazones, dolores por gas, diarreas, indigestión o calambres abdominales.

Culpabilidad. El atracón puede causar en los comedores compulsivos sentimientos de culpabilidad, depresión o decepción posteriores.

Ansiedad. El comportamiento compulsivo genera angustia, pero la persona no puede dejar de realizarlo. Este es uno de los síntomas de la adicción a la comida más característico.

Intentos de frenar la conducta sin éxito. Realización de dietas frecuentes, normalmente sin variaciones de peso.

Consecuencias de la adicción a la comida

Las consecuencias de la adicción a la comida son diversas y pueden diferenciarse en consecuencias a nivel psicológico y consecuencias a nivel físico.

En cuanto a las consecuencias de la adicción a la comida de tipo físico, la principal enfermedad que se puede derivar de los atracones es la obesidad. La adicción a la comida y la obesidad, pueden dar lugar a problemas cardíacos, la aparición de diabetes tipo 2, enfermedades gastrointestinales y pueden aparecer determinados trastornos respiratorios.

Por otro lado, las consecuencias de la adicción a la comida de tipo psicológico son varias. Además de generar elevados picos de estrés, ansiedad y culpabilidad, la adicción a la comida se ha relacionado con la aparición de los trastornos del estado de ánimo, como trastornos depresivos y bipolares, trastornos de ansiedad y con el inicio de consumo de sustancias.

Cuál es el tratamiento de la adicción a la comida

El tratamiento de la adicción a la comida debe realizarse desde un abordaje completo. Como hemos establecido previamente, la adicción a la comida no se sustenta únicamente en factores biológicos, sino que hay una gran implicación de factores psicológicos asociados a la conducta alimentaria. Por ello, su tratamiento no puede estipularse únicamente sobre una dieta para limitar la conducta y mejorar el estilo de vida.

En primer lugar, el tratamiento de la adicción a la comida debe adaptarse a las necesidades y características individuales de cada persona, recogiendo la información necesaria para que ayude a comprender la raíz de la adicción y cuáles son los factores que actualmente están manteniendo dicha conducta. Una vez identificado el foco del problema, pueden utilizarse distintos tipos de psicoterapia para su abordaje.

¿Cómo superar la adicción a la comida? Si la ansiedad y el estrés son factores predisponentes a estas conductas de abuso alimentario, deberá trabajarse sobre estos dos factores. Para ello, será necesario establecer las causas generadoras de dicha ansiedad y estrés, trabajar sobre ellas y aportar a la persona estrategias para gestionar estas emociones con alternativas más saludables, como el ejercicio físico, ejercicios de relajación o de respiración.

Aprender a gestionar la ansiedad y el estrés tiene mucha relevancia debido a que pueden desencadenar trastornos psicológicos tales como trastornos del estado de ánimo o trastornos de ansiedad. Además, las conductas compulsivas con la comida generan grandes sentimientos de culpabilidad y vergüenza, que deben ser abordados para trabajar la autoestima de la persona durante el tratamiento de la adicción a la comida.

El peso es uno de los factores que se puede ver afectado por la adicción a la comida y que quizás haya que tratar posterior

Por otro lado, además de los problemas psicológicos que desencadena la adicción a la comida, pueden aparecer grandes complicaciones físicas, de modo que es imprescindible trazar una dieta alimentaria, con aspectos dietéticos y nutricionales realizada por un profesional. El objetivo de esta parte del tratamiento de la adicción a la comida es enseñar a la persona hábitos saludables, los alimentos adictivos a evitar (como los hidratos de carbono) y combinar la dieta con alimentos y suplementos precursores de dopamina y serotonina. Será necesario realizar un proceso psicoeducativo en cuanto a la alimentación, enseñando a la persona a diferenciar entre las sensaciones de "hambre" y "apetito" y los alimentos cuyo contenido tiene principios adictivos.

Finalmente, cabe destacar que las terapias que se realizan para la remisión de la conducta pueden realizarse a nivel individual y muy comúnmente suele tratarse en terapia grupal, la cual contribuye a la compartir experiencias y disminuir con ello la vergüenza y culpabilidad frente al problema.