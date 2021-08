¿Cuándo utilizar un servicio de viandas para bajar de peso?

Si lo que se busca es bajar de peso se pueden implementar diversas estrategias de acuerdo a las necesidades de cada paciente; las viandas son una de ellas

Hay muchas situaciones en las que un servicio de viandas light nos pueden ayudar, y hoy nos enfocaremos en las que suelen ser las más comunes pero no por eso menos importantes:

cuando necesitamos sacarnos unos kilos de encima en poco tiempo ya sea porque tenemos un acontecimiento especial y nos queremos poner un determinado vestido o traje.

Por indicación médica antes de una cirugía

Porque estamos hace tiempo en un plan para bajar de peso y necesitamos acelerar el ritmo de descenso o simplemente nos ayuda desde la motivación perder unos kilos más rápido.

La idea es realizar ese descenso de peso en forma saludable para luego poder sostener esos kilos bajados y estar bien de salud, es decir, que sea un plan balanceado en nutrientes.

Las viandas pueden ser una gran alternativa para solucionar las comidas del día a día

Si a esto le sumamos que estamos con poco tiempo y/o que nos resulta difícil preparar todas las comidas y las ingestas del día para lograrlo… lo más efectivo es contratar un plan de descenso rápido con viandas light, como nos propone Viandas Cormillot, que en principio nos puede parecer que tiene un costo elevado, pero cuando analizamos todos los aspectos, en definitiva termina siendo conveniente porque aprovechamos mejor el tiempo de descenso y el tiempo que le dedicamos en sí al plan. Además que cuenta con seguimiento profesional que nos puede ayudar cuando se presenta alguna barrera o situación que se nos dificulte manejar.

¿Por qué es importante establecer objetivos de descenso y tiempo reales?

Perder peso es un objetivo que muchas personas se han puesto a lo largo de su vida. Es común aumentar de peso por alguna situación en particular -como fue el caso del aislamiento, por ejemplo- y que se quiera perder algún kilo. Cuando alguien se pone este objetivo se piensa en hacerlo ya, rápido, sin mucho tiempo entre la idea y el objetivo.

Es muy importante establecer parámetros reales de pérdida de peso

Sin embargo, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, se ha comprobado que las personas que bajan de peso de manera gradual logran mejores resultados, dado que no suelen recuperarlo.

En general, las dietas que aseguran que se perderá peso rápidamente, no suelen ser ciertas y mucho menos, saludables. Comer poco o no comer es una estrategia muy perjudicial para la salud, dado que por el tiempo que se sostenga este hábito el organismo no se nutre adecuadamente.

Para bajar de peso es esencial gastar más energía de la que se consume, algo así como una regla básica, pero es importante hacerlo en forma saludable y no afectar la salud en el camino.

Para Viandas Frescas: www.deliverycormillot.com

Para Viandas Congeladas: www.viandascormillot.com

O escribinos por WhatsApp: +54 9 11 3306-1372