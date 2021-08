Dietas detox: todo lo que tenés que saber sobre este tipo de alimentación

Las dietas detox se han hecho muy populares en los últimos años, al igual que otros planes de alimentación, pero ¿sabemos todo sobre ellas?

Las dietas detox se han hecho muy populares, pero no todas las personas saben de qué se tratan y qué efectos podrían tener en el cuerpo.

Entonces, para comenzar desde el principio, ¿qué son las dietas detox?

"Las dietas "detox" son métodos de alimentación de carácter restrictivo, aplicados durante varios días, cuyo objetivo es generar una limpieza o purificación del cuerpo a través del consumo principalmente de jugos y batidos (a veces preparados con frutas y/o verduras, y otras veces se suelen adicionar compuestos de venta libre)", explica la Dra. Lorena Mayoraz, médica especialista en Nutrición y obesidad y miembro de Bionut Obesidad.

Cuando se habla de "detox" se hace referencia a detoxificación, es decir, eliminar las toxinas o sustancias dañinas para el organismo. Al ser restrictivas, se asocian también a una reducción del peso corporal, por lo que se las suele utilizar también con este propósito.

"Es usual que se recurra a este tipo de métodos luego de eventos o celebraciones en donde se come un poquito de más, por ejemplo, después de las fiestas de fin de año", comienza la profesional.

¿Son saludables este tipo de dietas?

"La primera impresión que suele darnos una dieta "detox" es de ser saludable, ya que a través de los jugos o batidos se incorporan grandes cantidades de frutas y verduras", explica la profesional. Sin embargo, no se debe olvidar que, para mantener el cuerpo saludable, "nuestro organismo requiere de muchos otros nutrientes que solo los aporta una dieta variada y equilibrada", agrega.

Las dietas detox parecen saludables, pero no necesariamente lo son

Si se buscan en internet los beneficios de una dieta "detox" se encontrarán una lista innumerable de puntos a favor, aunque es importante mencionar que "hasta el momento no existe ninguna evidencia científica al respecto que avale este tipo de dietas como saludables, sino más bien todo lo contrario", de acuerdo a lo indicado por la profesional de la Nutrición.

¿Qué consecuencias pueden tener en la salud?

Algunas de las consecuencias desfavorables que puede acarrear una dieta "detox" para la salud son:

Constipación : ya que con los jugos se elimina el aporte de fibra proveniente de frutas y vegetales. La ingesta reducida de fibra, por otra parte, repercute en una reducción de la saciedad, por lo que es común que se despierte el deseo de querer comer más.

: ya que con los jugos se elimina el aporte de fibra proveniente de frutas y vegetales. La ingesta reducida de fibra, por otra parte, repercute en una reducción de la saciedad, por lo que es común que se despierte el deseo de querer comer más. Disminución de la masa muscular : lo que genera descenso del metabolismo basal, cuya consecuencia es el efecto yo-yo (rebote) que lleva a un aumento mayor de peso corporal.

: lo que genera descenso del metabolismo basal, cuya consecuencia es el efecto yo-yo (rebote) que lleva a un aumento mayor de peso corporal. Carencia de vitaminas y minerales , debido a su carácter restrictivo.

, debido a su carácter restrictivo. Cálculos renales , por exceso de consumo de ácido oxálico presente en los vegetales de hojas verdes.

, por exceso de consumo de ácido oxálico presente en los vegetales de hojas verdes. Desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. En relación con esto último, es importante destacar que los individuos no nos alimentamos solamente por una necesidad fisiológica, el acto del comer va mucho más allá y tiene relación además con lo social y con el placer, por lo que estas dietas restrictivas afectan el comportamiento alimentario.

Cuando se busca información sobre las dietas detox no siempre se encuentran datos sobre las desventajas

Entonces, ¿para qué se aconseja seguirlas?

"No es preciso recurrir a una dieta "détox" para desintoxicar el organismo", explica, contundente, la profesional. Al mismo tiempo, señala que el cuerpo está preparado para depurarse por sí solo mediante un sistema homeostático, que se encarga de eliminar las sustancias no necesarias (producto de la digestión y el metabolismo) a través de órganos como el hígado, riñón o piel. "Puede suceder, en alguna ocasión, que exista una afección de este sistema, en cuyo caso deben ser tratados de manera puntual, no con dietas "détox"", menciona.

Es importante tener en cuenta que "hay situaciones determinadas en las que los individuos pueden ser más susceptibles a los efectos negativos de una dieta "détox"", explica la experta. En este sentido, destaca que en esos casos los profesionales deben desaconsejarla con mayor énfasis, por ejemplo: personas de edad avanzada o en período de crecimiento, mujeres embarazadas o personas con enfermedades de base.

Finalmente, la Dra. Mayoraz señala: "El mensaje para aquellos que tengan intención de adquirir hábitos de vida saludable, es que bajo ningún aspecto deben poner en práctica recomendaciones o consejos alimentarios obtenidos de internet". Y concluye: "Lo aconsejable en estas situaciones es acudir a la consulta con un profesional de la salud con conocimientos sólidos en el área nutricional, quien será el encargado de evaluar y guiar, según necesidades y preferencias, a cada individuo":