¿Es cierto que no se puede tomar alcohol luego de vacunarse contra el coronavirus?

La recomendación de no tomar alcohol antes ni después de recibir la vacuna contra el coronavirus se ha extendido mucho, pero ¿es realmente cierta?

Una de las dudas en torno a la vacunación contra el coronavirus tiene que ver con la relación entre la inmunización y el alcohol. Entre otras recomendaciones que se han dado desde que comenzó la vacunación es la de no tomar alcohol antes ni después de recibir cada dosis. Ahora bien, ¿cuánto hay de cierto detrás de este consejo?

De acuerdo a un artículo publicado en The New York Times, no existen pruebas de que consumir hasta dos copas de alcohol tras la inoculación pueda disminuir la eficacia de ninguna de las vacunas que se están aplicando en el mundo. En este sentido, el artículo señala: "Algunos estudios han descubierto incluso que, a largo plazo, el consumo de cantidades pequeñas o moderadas de alcohol podría beneficiar al sistema inmunitario al reducir la inflamación".

Elmer Huerta, médico oncólogo experto de la Universidad George Washington y expresidente de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, indicó en una entrevista con la CNN: "La relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y las vacunas contra el COVID-19 surgió de Sputnik V. El Instituto Gamaleya fue la única entidad que cuando sacó su vacuna el año pasado dijo que las personas deberían abstenerse de tomar alcohol. La verdad es que nunca hubo una razón científica para eso y no hay ninguna otra empresa farmacéutica que haya dicho lo mismo".

Expertos indican que "no hay ninguna restricción" sobre tomar alcohol luego de aplicarse la vacuna

En ese sentido, el experto afirmó que "no hay ninguna restricción". A su vez, agregó: "Si la persona tiene la costumbre de tomarse un vasito de vino o una cerveza con la comida a la noche, el mismo día de la vacuna lo puede hacer. Obviamente no hay que embriagarse, porque si tiene efectos secundarios, pueden ser peores, pero no hay ninguna razón para que el día de la inoculación no se pueda tomar alcohol, por supuesto con moderación".

Qué habían dicho desde el Instituto Gamaleya

Alexander Ginstburg, desarrollador de la vacuna Sputnik V, había declarado que había que moderar el consumo de bebidas alcohólicas al menos durante los tres días posteriores de haber recibido la vacuna.

Desde el Instituto Gamaleya habían recomendado no beber alcohol luego de aplicarse la vacuna

"No se trata de una prohibición total. Se permite el consumo moderado. Sólo estamos hablando de una limitación razonable de consumo hasta que el cuerpo haya formado su respuesta inmune a la infección de coronavirus. Y esto es cierto no sólo para Sputnik V, sino también para cualquier otra vacuna. Es importante comprender que el consumo excesivo de alcohol puede reducir significativamente la inmunidad y, por lo tanto, reducir la eficacia de la vacunación o hacer que no tenga ningún sentido", había indicado el científico ruso.

Sheena Cruickshank, la profesora de Ciencias Biomédicas en la Universidad de Manchester, había declarado algo similar en una entrevista al periódico británico Daily Mirror. "Es necesario que el sistema inmunitario funcione al máximo para tener una buena respuesta a la vacuna por lo que, si has estado bebiendo la noche anterior o un poco después de la aplicación, no se ayudará al organismo", había señalado.