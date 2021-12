En Nueva York será obligatoria la vacunación para empleados del sector privado

Todos los empleadores en la ciudad de Nueva York deberán exigirle a sus empleados ponerse la vacuna contra el covid-19. Así lo anunció este lunes el alcalde Bill de Blasio.

La medida para el sector privado entrará en vigencia el 22 de diciembre y busca evitar un aumento de casos en la temporada festiva y los meses de invierno, aseguró el alcalde en el programa "Morning Joe" de la emisora MSNBC.

"Nosotros en la ciudad de Nueva York hemos decidido lanzar un ataque preventivo y hacer algo osado para detener los contagios de covid y los peligros que nos está causando a todos’', indicó De Blasio.

La exigencia de vacunarse ya rige para empleados municipales incluyendo maestros, policías y bomberos. La semana pasada se anunció un mandato de vacunarse para empleados de escuelas religiosas y privadas

A su vez, De Blasio vaticinó que el mandato sobrevivirá a cualquier demanda en su contra en los tribunales. Actualmente en la ciudad de Nueva York, hay que haber recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19 para entrar a restaurantes, teatros o gimnasios.

De acuerdo a la nueva normativa, la exigencia se amplía a tener las dos vacunas para toda persona mayor de 12 años. Para los niños de entre 5 y 11 años de edad, es suficiente tener solo una dosis, concluyó De Blasio.

When New York City leads, the nation follows.Saving lives is our number one priority as we fight our way out of the #COVID19 era. https://t.co/Wu7ws6WSbR — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 6, 2021