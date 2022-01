La OMS afirma que la variante Ómicron provoca cuadro más leves y afecta las vías respiratorias superiores

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado tener más pruebas de que la variante Ómicron del coronavirus afecta a las vías respiratorias superiores y provoca síntomas más leves que las variantes anteriores.

"Estamos viendo más y más estudios que señalan que Ómicron está infectando la parte superior del cuerpo. A diferencia de las otras (variantes), que afectan a los pulmones y podrían causar una neumonía grave", indicó el responsable de incidentes de la OMS, Abdi Mahamud, a la prensa en Ginebra.

"Esto podría ser una buena noticia, pero necesitamos más estudios para comprobarlo", señaló el miembro de la entidad internacional.

Desde que la variante fue detectada por vez primera en noviembre, datos de la OMS han mostrado que se propagó con rapidez y apareció en al menos 128 países, generando dilemas para muchas naciones y personas que esperaban reactivar sus economías y vidas tras casi dos años de disrupciones relacionadas con la Covid-19.

No obstante, aunque el número de casos está tocando máximos históricos, las tasas de hospitalización y muerte son por lo general más bajas que en otras fases de la pandemia.

"Lo que estamos viendo ahora es (…) un desacoplamiento entre los casos y las muertes", indicó.

Sus comentarios sobre el menor riesgo de una enfermedad grave coinciden con otros datos, incluido un estudio de Sudáfrica, uno de los primeros países en los que se detectó ómicron.

No obstante, Mahamud también llamó a tener precaución y calificó a Sudáfrica como un "caso atípico", dado que tiene una población joven, entre otros factores.

Asimismo, advirtió que la alta transmisibilidad de Ómicron implica que en unas semanas se volverá la variante dominante en muchos lugares, lo que representa una amenaza en países donde una gran parte de la población sigue sin vacunarse.

Maria Van Kerkhove, directora del Programa de Emergencias de la OMS, advirtió que la variante Ómicron del coronavirus no causa "un resfriado común", y que sigue causando muertes en todo el mundo.

Omicron is NOT the common cold.While some reports show a reduced risk of hospitalisation of Omicron compared to Delta, there are still far too many people infected, in hospital sick & dying from Omicron (& Delta).We can prevent infections, save lives now. #VaccinEquity @WHO — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 4, 2022