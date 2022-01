La compañía de Elon Musk de implantes cerebrales ya se prepara para realizar ensayos clínicos en humanos

La compañía Neuralink, fundada por Elon Musk en 2016 con el objetivo de implantar microchips inalámbricos en el cerebro para ayudar a curar enfermedades neurológicas en personas, parece estar un paso más cerca de arrancar los ensayos clínicos.

Actualmente, la empresa está buscando a "un director de ensayos clínicos" para llevar a cabo pruebas en humanos, según se desprende del texto de la oferta laboral colocada en Internet.

"Como director de ensayos clínicos, trabajará en estrecha colaboración con algunos de los médicos más innovadores y los mejores ingenieros, además de trabajar con los primeros participantes de los ensayos clínicos de Neuralink", indica el anuncio hecho por la compañía.

En diciembre pasado, el multimillonario se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de poder instalar los primeros chips ya este año en el marco de las pruebas que deberían allanar el camino para la aprobación por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos.

"Creo que con Neuralink tenemos la oportunidad de devolver la funcionalidad de todo el cuerpo a alguien que tenga una lesión en la médula espinal. Neuralink está funcionando bien en monos, y de hecho estamos haciendo muchas pruebas y confirmando que es muy seguro, fiable y que el dispositivo Neuralink puede retirarse con seguridad", afirmó Elon Musk en una cumbre de ejecutivos organizada por el diario The Wall Street Journal.

Entre tanto, la empresa ya implantó con éxito microchips en los cerebros de un mono llamado Pager y el primer cerdo "cyberpunk" Gertrude. En el caso del primate, Neuralink publicó un video en el que se ve al animal jugar al "Pong", el clásico videojuego que imita el tenis de mesa.

Neuralink es un proyecto muy ambicioso y futurista que se desarrolla en Estados Unidos, en manos del multimillonario Elon Musk, también fundador de las empresas Tesla y SpaceX.

Ahora, Musk dio a conocer una fecha probable para los ensayos en humanos de su implante cerebral Neuralink. En respuesta a un tuit, como suele hacer, el multimillonario sostuvo que sustituir neuronas defectuosas o ausentes "tendiendo un puente" entre las señales neuronales existentes es la mejor manera de abordar el problema.

"El proceso se acelerará cuando tengamos los chips insertados en humanos (es difícil tener una conversación matizada con monos), el año que viene", escribió Musk, en Twitter.

I seriously hope it gets to the point where Neuralink could help my husband. Like with memory and delusions. Why not?The part of his brain that is dead just needs to be "replaced."@elonmusk what's the timeline on something like Neurualink helping with memory loss from stroke? https://t.co/7hvf1dibAG — Jeremy Judkins ???? ???? (@teslafsdbeta) December 7, 2021