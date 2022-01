Israel recomienda la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19: quiénes tendrían prioridad

Un comité de expertos aconsejó este martes al gobierno de Israel que empiece a ofrecer la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la población mayor de 18 años, citando investigaciones que demuestran que ayuda a prevenir los contagios y casos graves de coronavirus.

De acuerdo a lo recomendado por el panel, los estudios reflejan que una cuarta dosis ofrece entre tres y cinco veces más protección contra un cuadro grave de la enfermedad y el doble de la protección frente a un contagio que solo con tres dosis.

Es importante tener en cuenta que el titular del Ministerio de Salud de Israel debe aprobar esta recomendación hecha por expertos.

Actualmente, Israel está ofreciendo ya la segunda dosis de refuerzo a los mayores de 60 años y a la población de riesgo. Al mismo tiempo, apunta a tratar de contener una ola de contagios alimentada por la variante ómicron, más contagiosa que sus predecesoras. Desde el verano ofrece la tercera dosis a la población general.

La situación epidemiológica en Israel

Los datos del Ministerio de Salud israelí muestran que en la actualidad hay unos 580.000 pacientes activos, de los cuales apenas 845 están graves.

Casi la mitad de la población tiene la tercera dosis y más de 600.000 personas han recibido la cuarta. Israel ha reportado 8.487 decesos desde el inicio de la pandemia.

Israel ha estado en la vanguardia de la distribución de vacunas desde su aprobación por parte de las autoridades sanitarias a finales de 2020.

También ha recopilado amplios datos que sirven de base para la respuesta de otros países a la crisis sanitaria global.

Eric Clapton asegura que los vacunados contra el COVID-19 sufrieron de "hipnosis masiva"

El músico británico Eric Clapton fue noticia esta semana por sus tradicionales declaraciones anti-vacunas.

En este caso, en diálogo con un popular canal musical de YouTube, el cantante salió a decir que cualquiera que se haya dado una vacuna contra el COVID-19 es víctima de la "hipnosis de formación masiva"'.

El cantante y compositor de 76 años, sin embargo, está vacunado contra el nuevo coronavirus que azota el mundo. Dijo haberse sometido al procedimiento "bajo influencia".

En una entrevista para el canal de YouTube The Real Music Observer, señaló que "los mensajes subliminales ocultos en la publicidad vacunatoria" llevaron a las personas a querer vacunarse: "'Comencé a darme cuenta de que realmente había un mensaje intimidatorio, y un tipo, Mattias Desmet, profesor de psicología clínica en la Universidad de Ghent en Bélgica, habló al respecto".

"Es genial. La teoría de la hipnosis de formación de masas. Y pude verlo claramente. Una vez que comencé a buscarlo, lo vi en todas partes. Entonces recordé haber visto cosas en YouTube que eran como publicidad subliminal", señaló el músico.

Efectos alarmantes

Más aún, recientemente Clapton afirmó que sufrió efectos secundarios "alarmantes" durante 10 días luego de recibir la reconocida inoculación del laboratorio AstraZeneca.

Y declaró que no ofrecerá conciertos en lugares en los que se exija el pase sanitario a los asistentes: "Quiero decir que no voy a presentarme en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada. A menos que haya una disposición para que todas las personas puedan asistir, me reservaré el derecho de cancelar los espectáculos".

En la misma línea, el músico hizo una colaboración con el artista irlandés Van Morrison en un tema llamado "Stand and Deliver", en el cual se pronuncian contra las cuarentenas y los confinamientos y a favor de la libertad.

"Me uní a Van porque estaba haciendo frente a las medidas y pensé: '¿Por qué nadie más está haciendo esto?', así que lo contacté. El dijo: 'Solo estoy objetando, pero parece que ni siquiera se nos permite hacer eso. Y nadie más lo está haciendo'", contó en declaraciones relevadas por Clarín.

"Me envió Stand and Deliver, que ya había grabado. Y fue durante el proceso de hablar de eso con otro músico, emocionarme y compartir la noticia, descubrí que nadie quería escuchar ese asunto. Estaba desconcertado", siguió, "parecía ser la única persona que lo encontraba emocionante o incluso apropiado. Estoy hecho de una tela en la que si me decís que no puedo hacer algo, realmente quiero saber por qué".

Clapton agregó que también dejó de ver los noticieros debido al "tráfico unidireccional sobre el seguimiento de la pandemia y la obediencia debida a la misma", razón que lo que ayudó a motivarlo musicalmente.

Confesiones

"Tengo hijas adolescentes y una mayor que está en sus treinta, todas me dejan hablar de la teoría de la hipnosis masiva, pero no he podido convencer a ninguna", señaló frustrado el británico.

Clapton también dijo que estuvo enfermo de "la cosa" hace unos 9 meses, luego de lo cual tuvo que decidir si seguir o no con su carrera de acuerdo a su recuperación.