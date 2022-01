¿Es posible saber si tuviste Covid-19 y no te diste cuenta?

El avance de la vacunación contra el coronavirus en Argentina ha hecho que muchas personas atraviesen el cuadro sin síntomas, o con síntomas prácticamente imperceptibles. Es por eso que es cada vez más probable que haya quienes se contagiaron y no se dieron cuenta.

La variante Delta y todas las que la precedieron se caracterizaron, en los casos leves, por traer dolor de cuerpo, tos persistente, fiebre y pérdida del gusto y el olfato. Sin embargo, en el caso de la variante Ómicron, la situación parece ser más difícil de diagnosticar dado a que los indicios son bastante genéricos que hasta incluso no coinciden con la sintomatología del virus original.

De hecho, muchas personas sintieron un pequeño resfrío y luego descubrieron que en realidad se trataba de Flurona, que es una infección simultánea de gripe y coronavirus.

Muchas personas pasaron sus cuadros de coronavirus sin tener los síntomas más conocidos

Qué síntomas podrían ayudar a saber que una persona tuvo Covid-19

Extraña erupción o infección en los dedos de los piel

Un estudio realizado en España encontró cinco tipos de erupciones en la piel, incluido lo que llaman dedo del pie Covid, que se vieron en pacientes en diferentes hospitales. Según los hallazgos, la erupción aparece principalmente en pacientes jóvenes y tiende a permanecer durante varios días.

Caída de cabello

Si se nota una pérdida de cabello inusual podría haber cursado el virus. Un estudio publicado en The Lancet señala que el 22% de los pacientes sufren pérdida de cabello en los seis meses posteriores a la infección, y las mujeres corren un mayor riesgo.

Los investigadores, que examinaron una variedad de síntomas a largo plazo del virus, encontraron que 359 de 1655 pacientes en Wuhan sufrían pérdida de cabello. Según sus hallazgos, la pérdida de cabello es un síntoma principal a largo plazo, junto con fatiga, dificultad para respirar, mareos y dolor en las articulaciones, según publicó The Jerusalem Post.

Infección en el ojo

La inflamación ocular o conjuntivitis, pueden ser un síntoma, pero es muy raro, según la Academia Estadounidense de Oftalmología.

Los informes de ojos rojos como un signo de coronavirus comenzaron a fines de marzo, cuando Chelsea Ernest, una enfermera que trabajaba en una vivienda tutelada donde 50 de los 180 residentes contrajeron el virus y 37 murieron, dijo que todos los pacientes con el virus tenían los ojos rojos como si tuvieran "alergias" e indicó: "tuvimos pacientes cuyos ojos rojos eran el único síntoma que vimos".

¿Qué significa flurona?

La flurona, la infección simultánea de Covid-19 y gripe, proviene del término flu, gripe en inglés y rona, infección del coronavirus. Si bien no es un nombre científico, ya está circulando por todo el mundo y ya permite identificar de manera clara este cuadro peculiar.

Es posible tener estas dos infecciones en simultáneo

¿Qué pasa si me contagio de gripe y Covid-19 al mismo tiempo?

La infección simultánea de SARS-CoV-2 y gripe, llamada popularmente flurona, no tiene efectos graves y, por lo general, no hay complicaciones en personas. Así lo explica la microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y vocera de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás.

¿En qué casos se puede complicar la flurona?

La flurona se puede complicar cuando coinfección en el caso de las personas que no estén vacunadas de ninguno de los dos virus, la influenza y SARS-CoV-2. "Las personas no vacunadas deben estar alerta", señaló la microbióloga española María del Mar Tomás. No obstante, indicó que la tasa de contagio no es elevada por el momento.

¿Es habitual una coinfección del Covid-19?

Si, las coinfecciones son habituales porque los dos virus se encuentran en el ambiente y pueden unirse. Además, lavocera de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás, indica que ya hay casos de covid pediátrico coinfectado con otros virus sincitialrespiratorios.

¿Cómo se puede detectar si tengo Covid-19 y gripe al mismo tiempo?

Para detectar si un paciente tiene flurona, es necesario realizar una prueba antígena o molecular diferenciada.

Para detectar si un paciente tiene estas dos infecciones en simultáneo, es necesario realizar dos pruebas separadas

¿Cómo es posible protegerse de la flurona?

Para limitar el riesgo de contraer la flurona, los especialistas recomiendan la vacuna contra la gripe y el Covid-19. Si bien el riesgo de contagio siempre es latente, con las inmunizaciones se mitiga el riesgo de contraer una enfermedad grave.

¿En qué países se han registrado casos de flurona?

Los casos por flurona se dieron a conocer por primera vez en Estados Unidos al inicio de la pandemia de Covid-19. Israel detectó su primer caso en los últimos días del 2021 y en España, específicamente en Cataluña, también fue identificada esta enfermedad.