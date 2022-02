Cocaína adulterada: qué daños provoca en el cuerpo y cuáles son las secuelas

La ingesta de cocaína en mal estado produjo una intoxicación grave en al menos 50 personas en el Gran Buenos Aires. Doce de las cuales murieron y otras doce se encuentran internadas en hospitales diferentes.

Ante esta situación, el reconocido médico toxicólogo argentino Carlos Damín, afirmó que "las formas adulteradas de la cocaína siempre son más complejas que el consumo de la sustancia original. Hay antecedentes de adulteraciones con insecticidas, medicamentos, como antiinflamatorios, tubo de vidrio molido. La cocaína adulterada afecta más aún a la salud humana que la sustancia común".

El doctor Damín es investigador y profesor titular de Toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, jefe de la división Toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires e Integrante de la Red Científica Internacional de las Naciones Unidas.

La cocaína es una droga ilegal, estimulante y poderosamente adictiva, hecha de las hojas de la planta de coca, nativa de Sudamérica, aunque los proveedores del cuidado de la salud la pueden usar para propósitos válidos medicamente, como anestesia local para algunas cirugías, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH).

La cocaína adulterada afectó al menos a 50 personas

"Como una droga de la calle, la cocaína se parece a un polvo fino blanco cristalino. Los distribuidores de la calle a veces la mezclan con otras cosas como almidón de maíz, polvo de talco o harina para aumentar las ganancias", afirman en el sitio web de los NIH.

De acuerdo a lo que el doctor Damín le dijo a Misiones online, el consumo de cocaína puede producir alteraciones en todo el organismo humano. "En el momento en que se consume la cocaína se producen alteraciones a nivel cardíaco y cerebral. A nivel cardíaco, altera las propiedades del corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y se puede generar arritmias. A nivel cerebral, se produce una hiperexcitación que puede desencadenar convulsiones o con un cuadro de agitación o delirio", indicó el profesional que es coautor del libro Toxicología.

Además, el consumo de cocaína puede generar un accidente cerebrovascular y hemiplejias y provocar fiebre exagerada que pone en riesgo la vida. "Puede causar infartos en el intestino o el riñón y alucinaciones. También puede producir afección de acuerdo con vía de ingreso. No es lo mismo si la cocaína se recibe por vía nasal (puede producir perforación del tabique) o por inyección (puede afectar las venas)", detalló Damín.

El experto afirma que el consumo de esta sustancia puede provocar un ACV

Se sabe que la cocaína aumenta los niveles de dopamina (un mensajero químico natural o neurotransmisor) en los circuitos del cerebro que participan en el control del movimiento y la recompensa. Normalmente, la dopamina se recicla nuevamente en la neurona de la cual salió, cancelando así la señal entre las neuronas.

Sin embargo, la cocaína evita el reciclamiento de la dopamina. Esto genera la acumulación de grandes cantidades del neurotransmisor en el espacio que se encuentra entre dos neuronas. Así se interrumpe la comunicación normal entre ellas.

Este aluvión de dopamina en el circuito de recompensa del cerebro refuerza poderosamente la conducta de consumir la droga. El resultado es que las personas consumen dosis más altas y con mayor frecuencia para intentar sentir la misma euforia y aliviar los síntomas de abstinencia.

Muertos por cocaína adulterada: qué dijo el ministro Berni

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advirtió esta tarde que quienes compraron droga en estas últimas 24 horas "tienen que descartarla", al participar de los operativos que se desplegaban en el partido de Tres de Febrero en busca de los responsables de comercializar una partida de cocaína de alta toxicidad que provocó la muerte de siete personas.

"En este momento estamos tratando de ubicar la sustancia tóxica para sacarla de circulación. Es importante la promoción de lo que está pasando por parte de los medios para advertir a quienes hayan comprado droga en las últimas 24 horas. Tienen que descartar lo que compraron", advirtió el ministro en diálogo con "El Noticiero de la Gente" en el canal Telefé.

En ese sentido, Berni explicó: "Cuando hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida. La cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran, y se estiran con cuestiones que son muy tóxicas".

"Cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, como el almidón. Otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas", aclaró.

Además, el ministro dijo que estas situaciones las han "comprobado en muchas escuchas telefónicas, donde los vendedores van cambiando la fórmula de acuerdo a cómo reacciona el consume la droga".

Por otro lado, Berni participaba esta tarde de los operativos en un asentamiento del mencionado partido del oeste del conurbano bonaerense para hallar los puntos de venta de la cocaína de alta toxicidad.

"Esta no es la mejor hora para trabajar pero acá estamos. No estamos buscando un domicilio fijo. Estamos intentando rastrear a los vendedores que generalmente están en los pasillos. Estamos tratando de ubicar algún indicio de esta droga para sacarla rápidamente de circulación. No descartamos absolutamente nada. Desde que tomamos contacto con lo sucedido, intentamos trabajar lo más rápido posible", cerró.

Muertes por la droga adulterada

Dieciséis personas murieron, la mayoría en el partido bonaerense de Hurlingham y otras en San Martín, mientras que al menos unas 50 se encuentran internadas tras consumir cocaína adulterada.

"Se pone en conocimiento de la población en general que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de ALTISIMA TOXICIDAD. Se han producido a la fecha 7 fallecimientos y al menos una docena de internaciones de altísima complejidad por las secuelas de su consumo", informó la Fiscalía General de San Martín hoy pasado el mediodía, un rato antes de que se conociera la muerte de otras tres personas.

La mayoría de los afectados fueron trasladados al hospital San Bernardino de Hurlingham.

Más temprano, fuentes policiales habían informado sobre la muerte de cuatro personas "por intoxicación con cocaína" y dieron a conocer sus nombres: Hernán Castro, de 45 años, Martín López, de 36, Dino Melgarejo, de 33, y Fernando Yacante, cuya edad no trascendió.

Luego, se informó que Gastón Ezequiel Suárez, de 27 años, fue encontrado fallecido en su domicilio de Hurlingham; mientras que Noelia Sabala, de 28, fue hallada muerta en Villa Club, y que León Buera, de 21, murió tras ingresar al Hospital San Bernardino con los mismos síntomas de intoxicación.

Mientras que en San Martín, dos de las personas fallecidas fueron identificadas como Daniel Vivas, de 28 años, y Damián Guzmán, de 50.

Se informó que algunas de las personas se encuentran internadas en el Hospital San Bernardino de Hurlingham, otras en los centros de salud Papa Francisco (de la misma localidad bonaerense) y Bocalandro, de Tres de Febrero, mientras que también habría pacientes en el Hospital Eva Perón de San Martín.

En tanto, se señaló que, según dichos de una de las personas intoxicadas, la compra de los estupefacientes fue en un barrio de emergencia ubicado en inmediaciones de puerta 8 en el partido de Tres de Febrero, donde la Policía procedió al secuestro, en presencia de testigo, de un envoltorio con la sustancia en cuestión y la misma está siendo peritada. Además, se incautó un billete de $20 doblado con la misma sustancia.

Te puede interesar Atención: este dolor puede ser un síntoma de Covid-19 pasado por alto

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de San Martín, donde se aguardan los resultados de las autopsias y de las pericias para saber si todos consumieron la misma sustancia.