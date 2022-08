Te damos una opción fácil para mantener una alimentación saludable y cuidar tu peso

Qué comemos y cómo lo hacemos son cuestiones fundamentales para bajar de peso y tener una rutina saludable.

En el día a día son pocos los momentos en que nos detenemos a pensar sobre nuestros hábitos alimenticios. Un café, un mate o una comida muy frugal, no son suficientes para incorporar toda la energía y nutrientes del día. ¿Resultados? Llega la tardecita o la cena y no podemos parar de comer, o encontramos la solución en un delivery.

Estas rutinas poco saludables se ven reflejadas en el peso y en la calidad de vida.

¿Te has sentido identificado? Es común que dejemos de lado las comidas que no tenemos planificadas cuando estamos con poco tiempo. Las decisiones que tomamos en esas circunstancias no suelen ser las mejores. Por eso, las viandas frescas son la mejor opción para ayudarte a tener la porción justa en el momento indicado, sin perder tiempo.

Para mantener "activo" al metabolismo es importante comenzar el día con el desayuno y realizar ingestas cada 2 o 3 horas. Con las viandas frescas tenés todas las comidas en 5 minutos. Solo requiere de programar una alarma para acordarte de comerlas en el momento justo.

Viandas Frescas Cormillot:

Son nutritivas y saludables: cada una las seis ingestas pertenecen a un plan balanceado en cantidad y calidad de nutrientes. Además, te permiten bajar de peso, el colesterol, los triglicéridos, la glucemia y la presión arterial si consumís la versión baja en sodio.

Son prácticas: Cuando recibís la caja de viandas solo tenés que acomodarlas en la heladera, de modo que estén disponibles rápidamente y se conserven mejor. De esta forma tendrás la porción justa en el momento indicado!

Para Viandas Frescas: www.deliverycormillot.com

Para Viandas Congeladas: www.viandascormillot.com

O escribinos por WhatsApp: +54 9 11 3306-1372