Dolor de muela en niños: qué se debe evitar para calmarlo, según nuevo estudio

Los niños que sufren un dolor dental a corto plazo debido a las extracciones o a un dolor de muelas no deben recibir recetas de opioides, sino que estos dolores se deben gestionar mediante ibuprofeno o acetaminofén de venta libre, según unas nuevas directrices.

Las directrices que detallan las estrategias de gestión del dolor dental para los niños recibieron el respaldo de la Asociación Dental Americana (American Dental Association, ADA), tras ser desarrolladas en el Instituto de Ciencias e Investigación de la ADA en Chicago, la Facultad de Medicina Odontológica de la Universidad de Pittsburgh, y el Centro de Salud Oral Global Integral de la Facultad de Medicina Odontológica de la Universidad de Pensilvania.

"Aunque en general la frecuencia con que se recetan opioides a los niños se ha reducido, esta directriz garantiza que tanto los dentistas como los padres cuenten con recomendaciones basadas en las evidencias para determinar el tratamiento más adecuado para el dolor dental", comentó el Dr. Paul Moore, autor sénior de las directrices y profesor emérito de la Facultad de Medicina Odontológica de la Universidad de Pittsburgh.

"Los padres y los cuidadores pueden quedarse tranquilos, ya que unos medicamentos muy disponibles que no tienen un potencial de abuso, como el acetaminofén o el ibuprofeno, son seguros y efectivos para ayudar a los niños a aliviar el dolor dental a corto plazo", aseguró Moore en un comunicado de prensa de la ADA.

Las directrices concuerdan con las recomendaciones de 2017 de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU., que desaconsejaban el uso de la codeína y el tramadol en niños menores de 12 años.

El panel de las directrices señaló que, cuando se utilizan según las indicaciones, el acetaminofén solo, los AINE solos, o el acetaminofén en combinación con AINE como el ibuprofeno, pueden gestionar de forma efectiva el dolor de un niño tras la extracción de un diente o durante un dolor de muelas, cuando no hay una atención dental disponibles de inmediato.

Las dosis podrían diferir de las sugeridas en el paquete impreso de los medicamentos, pero cuando se administran según las indicaciones de un dentista u otro proveedor de atención de la salud, el riesgo de que los niños sufran daños por cualquiera de los medicamentos es bajo.

La FDA otorgó una subvención de 1.5 millones de dólares de tres años al Instituto de Ciencias e Investigación de la ADA en 2020, para que desarrollara una directriz de práctica clínica para el dolor agudo en los niños, los adolescentes y los adultos.

"Esta directriz clínica sobre las recetas es un paso esencial para respaldar el tratamiento adecuado del dolor dental agudo pediátrico mediante el uso de acetaminofén y AINE", aseguró la Dra. Patrizia Cavazzoni, directora del centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA.

"Estos consejos no solo permitirán un mejor tratamiento de este tipo de dolor, sino que también ayudarán a prevenir las recetas innecesarias de unos medicamentos con un potencial de abuso, entre ellos los opioides", añadió en el comunicado.

Los investigadores están trabajando en un segundo grupo de directrices para adolescentes y adultos.

Estas recomendaciones se publicaron en la edición de septiembre de la revista The Journal of the American Dental Association.