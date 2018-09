Medida de fuerza "Apagón informático" en AFIP: qué servicios no funcionarán hoy

La AEFIP anuncia un "apagón informático" a llevarse adelante en las últimas cuatro horas de la jornada del próximo lunes 10 de septiembre

La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) anuncia un "apagón informático" a llevarse adelante en las últimas cuatro horas de la jornada del este lunes 10 de septiembre. Es en contra del recorte de la cuenta de jerarquización.

Te puede interesar La AFIP lanzó un instructivo para actualizar la deducción por hijo en el Impuesto a las Ganancias

"Luego de la arbitraria e ilegal Disposición 204/2018, con un plan de lucha activo y llevado a cabo en forma masiva en todas las Dependencias, las autoridades han tenido que exteriorizar por sus canales de comunicación la afectación de turnos y de sistemas informáticos, siendo evidente la firmeza de las acciones gremiales establecidas por la Mesa Directiva Nacional junto con las Seccionales de todo el país y llevada a cabo por todos los compañeros", señalan desde AEFIP.



"Hoy en día la AFIP cuenta con un presupuesto equilibrado, y aun así faltan insumos básicos para el trabajo diario, no hay reglas claras de trabajo y se carece de un rumbo cierto en el ente recaudador más importante del país. El problema evidentemente no somos los trabajadores, es la impericia de la cúpula de turno. Por el bien del Organismo, es hora que Leandro Cuccioli nos escuche", agregaron.



"La próxima semana, continuaremos con las asambleas, con los cortes de atención a los contribuyentes y el quite de colaboración, sumado a las distintas expresiones de rechazo a la política de ajuste del Administrador. El 17 de Septiembre, en la Sede Central de la AFIP, le vamos a demostrar nuevamente a Leandro Cuccioli, la firme convicción que tenemos los trabajadores en la defensa de nuestros derechos y de nuestro Organismo", advierten los gremialistas.