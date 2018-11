Innovación Tiempo de descuento: vence el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico ante la AFIP

De no mediar prórroga, el próximo viernes 30 de noviembre, vence el plazo para constituir el Domicilio Fiscal Electrónico ante la AFIP

Mediante la resolución general 4280, el fisco nacional estableció que los contribuyentes que tramiten la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) deberán constituir Domicilio Fiscal Electrónico como requisito previo a darse de alta en los impuestos y/o regímenes correspondientes.

Al respecto, el consultor tributario, Ignacio Barrios despeja las "zonas grises" respecto a la constitución del Domicilio Fiscal Electrónico.



¿Qué es el Domicilio Fiscal Electrónico?



Se trata de un domicilio virtual, seguro, personalizado y válido registrado por los ciudadanos y responsables, que tiene la finalidad de facilitar la notificación de las comunicaciones, y así, el cumplimiento de las obligaciones.



¿Quiénes están obligados a adherirse?



Todos los contribuyentes deben cumplir con la adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, excepto los pequeños contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.



¿Cómo me adhiero al Domicilio Fiscal Electrónico?



El trámite es muy sencillo: sólo se debe ingresar la página web de la AFIP con clave fiscal, al servicio “Domicilio Fiscal Electrónico” para cargar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular.



¿Puedo autorizar a otra persona para acceder a mis comunicaciones?



Sí, una vez realizado el trámite de adhesión por internet, se puede autorizar a una o más personas a acceder a las comunicaciones y notificaciones. Sólo se tiene que ingresar al servicio con clave fiscal denominado “Administrador de Relaciones”.



¿Qué tipo de información recibirás?



En el Domicilio Fiscal Electrónico constituido se pueden recibir las citaciones, requerimientos, liquidaciones, intimaciones, emplazamientos, avisos, anuncios, comunicados, etc. emitidos por este Organismo.



¿Cómo me notifico de las comunicaciones recibidas?



Para notificarte o tomar conocimiento de las comunicaciones recibidas, se puede ingresar las 24 horas del día durante todo el año al servicio con clave fiscal “Domicilio Fiscal Electrónico” o consultar en el “WebService” denominado “Consumir Comunicaciones de Ventanilla Electrónica (WSCCOMU).



Se considerarán perfeccionadas en alguno de los siguientes momentos, el que ocurra primero:



- El día en que el ciudadano, responsable y/o persona debidamente autorizada, abra el documento digital que contiene la comunicación o notificación, mediante el servicio “Domicilio Fiscal Electrónico” o por intercambio de información a través del “WebService” denominado “Consumir Comunicaciones de Ventanilla Electrónica (WSCCOMU)”.



- A las cero horas del lunes inmediato siguiente al día en que el documento digital esté disponible en el sistema. Si el lunes fuera día feriado o inhábil, se trasladará la notificación al primer día hábil inmediato siguiente.



- En caso de inoperatividad del sistema por un período igual o mayor a 24 horas, el lapso mencionado anteriormente no será computado y se considerará la notificación el primer lunes, o el día hábil inmediato siguiente -en su caso-, posterior a la fecha de rehabilitación del funcionamiento.



El Domicilio Fiscal Electrónico registrado es considerado el domicilio fiscal constituido por el ciudadano, por lo tanto, los documentos digitales, las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones recibidas tendrán validez legal y jurídica.