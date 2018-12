Expertos despejan las "zonas grises" en la implementación del Sistema de Información Simplificado Agrícola

Luego de que su entrada en vigencia haya sido prorrogada por AFIP, finalmente llegó el día y el SISA entró en vigencia el 1 de diciembre

Luego de que su entrada en vigencia haya sido prorrogada por AFIP, finalmente llegó el día y el Sistema De Información Simplificado Agrícola entró en vigencia el 1 de diciembre, señaló la consultara tributaria, Natalí Prieto a Agrofy.



Como suele pasar en estos casos, en los grandes cambios en el sistema operativo de AFIP, la implementación del SISA se está desarrollando con algunos inconvenientes y de manera paulatina.



Desde el lunes pasado, se encuentra parcialmente operativo el servicio de AFIP “Sistema de Información Simplificado Agrícola – SISA”, en el cual por el momento se pueden visualizar los siguientes módulos:



- “Categorías”



- ”Superficie/Actividad”



- “Consultas”



Aún no está operativo el modulo “Información Productiva”, aunque este último recién será necesario desde el 1 de enero para informar el IP2 (Siembra de granos de gruesa).



Se presentaron inconvenientes para realizar certificados de depósito y liquidaciones de granos en línea. El servicio de AFIP “Liquidación Primaria de Granos” se encontraba “momentáneamente no disponible por tareas de mantenimiento”, recién a últimas horas de la tarde del lunes estuvo disponible para algunos contribuyentes los cuales, al momento de realizar la liquidación, pudieron ver en la misma el estado del productor en SISA y las retenciones de IVA y Ganancias que le correspondían según su categoría.



Respecto al padrón que los operadores consultan, sigue vigente la consulta pública al Registro Fiscal de Operadores de Granos (RFOG), que ya se encuentra derogado.



El Padrón del SISA cuenta con alrededor de 72.000 productores, acopiadores, contra aproximadamente 122.000 operadores que figuraban en el padrón del RFOG, lo cual deja en evidencia que muchos no han sido incorporados aún al SISA. Esto se convierte en un inconveniente a la hora de realizar liquidaciones a quienes hasta el pasado 30 de noviembre se encontraban incorporados en el Padrón del RFOG y hoy en día no están incluidos en el SISA (motivo por el cual no se les puede liquidar).



A continuación una serie de recomendaciones tras la implementación de SISA:



- A fin de mejorar el ESTADO asignado por el SISA, el responsable podrá opcionalmente -luego de subsanadas las inconsistencias detectadas- solicitar el reproceso a través de la opción respectiva en el servicio de AFIP “Sistema de Información Simplificado Agrícola – SISA”.



- Es importante verificar en el módulo “Superficie-Actividad”, como migró el sistema, las hectáreas vigentes declaradas en el TIRE.



Además, destacamos que en el caso de tener otras categorías que no se hayan migrado, analizar el caso y proceder a darlas de altas entrando al módulo “Categorías”.

Recordar que a diferencia del RFOG hay que inscribirse en todas las actividades (Categorías) que se desarrollen. Por ejemplo, un productor que a su vez está inscripto en RUCA como “Comprador de Granos para consumo Propio”, al SISA lo han migrado como Productor solamente, ya que migraron los datos del RFOG, en este caso hay que darlo de Alta dentro de “Operadores” como “Otro con Planta” u “Otro sin Planta”.