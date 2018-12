En Argentina, las empresas destinan 312 horas al año para pagar impuestos

Así lo revela la edición 2019 de Paying Taxes, el informe elaborado por PwC y el Banco Mundial. El estudio compara el régimen fiscal en 190 economías

Según la edición 2019 de Paying Taxes, informe elaborado por PwC y el Grupo del Banco Mundial, las autoridades fiscales podrían trabajar más para captar el máximo potencial de la nueva tecnología y así reducir las cargas que conlleva el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.



El estudio compara el régimen fiscal de empresas en 190 economías y describe cómo los avances en software, sistemas de presentación de información en tiempo real y el análisis de datos, están transformando las capacidades de la gestión impositiva.



Algunas economías desarrolladas mejoraron sus sistemas en beneficio tanto de los contribuyentes como de las autoridades fiscales, y registraron disminuciones significativas en la cantidad de indicadores de pago y en el tiempo que les lleva preparar, declarar y pagar impuestos.



El informe señala que la cifra de ganancias en 2017 es relativamente baja en términos globales. El hecho de que casi no hubo cambios en el promedio global, a pesar de que 113 economías introdujeron innovaciones impositivas durante el mismo período, sugiere que las reformas son de carácter limitado (el informe no incluye las de EE.UU. introducidas en 2018, debido a la fecha de corte de datos para esta edición).





El estudio también destaca que, la implementación de nuevas tecnologías para el cumplimiento fiscal, puede aumentar la carga administrativa, al menos en el corto plazo, y que ello requiere asesoramiento y planificación.



China, por ejemplo, viene aplicando una serie de reformas en los últimos años, que incluyen una mejor comunicación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, nuevos sistemas en línea para declarar y pagar impuestos, capacitaciones para las autoridades fiscales y los contribuyentes, y la integración de distintos sistemas impositivos.





Te puede interesar Ganancias: cuál es el piso 2019 y desde cuándo se pagará por la renta financiera

A pesar de que muchas economías hicieron grandes avances en sus sistemas impositivos en los últimos años, los hallazgos también sugieren que algunas tienen dificultades para implementar sistemas digitales de declaración y el pago de impuestos debido a la falta de infraestructura IT, barreras culturales y complejidad de las leyes.



Las conclusiones globales del informe, sostienen tendencias que se mantienen vigentes desde que comenzó a realizarse esta encuesta, en 2004:



- Gracias a la tecnología, el tiempo de cumplimiento promedio ha disminuido 84 horas, y la cantidad de pagos promedio se redujo 10,3 desde 2004.

Te puede interesar Baja en las contribuciones patronales: el mínimo no imponible pasó a 17.509 pesos

-En 2017, la Tasa Tributaria Total del impuesto a las ganancias disminuyó en 58 economías y subió en 37; por su parte, la Tasa Tributaria Total de las cargas sociales disminuyó en 17 economías y aumentó en 39.

- Año tras año, desde 2005, más economías mostraron esta tendencia de reducción de la Tasa Tributaria Total de impuesto a las ganancias e incremento de la Tasa Tributaria Total de las cargas sociales.



- En promedio, una devolución de IVA lleva 19,2 semanas en economías de altos ingresos, pero toma casi el doble de tiempo en las de bajos ingresos (44 semanas).



El estudio también explora el impacto de la multiplicidad de niveles de regulación y habilidades en el cumplimiento fiscal, a través de auditorías impositivas. Los contribuyentes pueden pasar hasta 128 horas recopilando información para una auditoría y es fundamental reforzar las fortalezas de los auditores en materia impositiva si se quiere mantener un sistema que funcione correctamente.

Te puede interesar Impuestos 2019: Ganancias, Monotributo y Bienes Personales

El 97% de las economías ofrecen capacitaciones para los agentes fiscales, pero solo el 35% de ellas las brindan de manera constante. Además, señala que los gobiernos deberán tener en cuenta cómo la nueva tecnología afecta la naturaleza, patrones de empleo, generación de ingresos y el impacto posterior en los flujos de ingresos disponibles para ser gravados.



Sudamérica:







- Entre 2016 y 2017, el promedio de TTCR sudamericano se mantuvo sin cambios y continúa siendo el más alto. Seis de las 12 economías de la región tienen un TTCR mayor que el promedio mundial de 40.4%, y también cuenta con el tiempo más alto de cumplimiento (mayor al doble del promedio mundial de 237 horas.)



- En cuanto a los tiempos de cumplimiento, la mayor disminución se registró en Uruguay (de 163 a 27 horas) y el mayor incremento en Colombia (de 16,5 a 256 horas).



- Con una puntuación del índice de presentación de 57, Chile es la economía más eficiente de la región. La corrección del impuesto a las ganancias corporativas toma 30,5 horas. Brasil tiene los procesos de presentación posterior menos eficientes, con una puntuación de índice de presentación de 7,8, y requiere 39 horas para cumplir con una corrección de CIT y 86,6 semanas para completar el proceso de corrección de CIT, incluidas las auditorías.



- A las compañías sudamericanas les tomaría un promedio de 13,5 horas corregir un error en la declaración de impuestos sobre la renta y cualquier revisión posterior, manteniéndose por debajo del promedio global que consiste en 15,1 horas.





- En el 33% de las economías en América del Sur, existe una probabilidad de más del 25% de que las compañías sean seleccionadas para una revisión adicional después de presentar una corrección en una declaración de impuestos sobre la renta corporativa. Dichas revisiones, incluidas las auditorías, durarían un promedio de 39,8 semanas, en comparación con 26,1 semanas a nivel mundial.



, afirma que “este informe, implementado estratégicamente, destaca el alcance que puede tener la nueva tecnología para generar beneficios a las autoridades fiscales y empresas por igual. También es importante recordar que las mejoras en los procesos impositivos no provienen solamente de la tecnología.

"Los sistemas simples, coherentes y bien administrados, pueden ayudar a reducir las barreras para que las empresas pasen del sector informal al formal, ampliando la base impositiva y aumentando los ingresos sin requerir nuevos impuestos. Para lograrlo, profesionales en materia impositiva y responsables de las políticas, deben tener acceso a las habilidades y conocimientos correctos, respaldados por los avances tecnológicos", agrega Tavieres.