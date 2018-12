Impuesto a la renta financiera generó rechazo de economistas

El nuevo gravamen generó un rechazo inmediato. Lo consideran "confiscatorio" y contrario al desarrollo del mercado de capitales

Analistas y profesionales del mercado financiero salieron al cruce de la reglamentación del polémico Impuesto a la Renta Financiera, después de un año en el que la devaluación y la caída de la economía destruyeron las ganancias a través de la operatoria con acciones y bonos.



Germán Fermo, director de MacroFinance y y Head of Strategy en IEB (Invertir en Bolsa), criticó la gestión económica del presidente Macri y expresó que "sería reconfortable al menos que cierre el año pidiendo disculpas en representación de todo su equipo de economistas. Se han equivocado en todo".



Christian Buteler, director de Buteler Servicios Financieros, afirmó que "el impuesto a la renta financiera es tan malo como cualquier otro impuesto que se cobra" y refirió que al sumar la cantidad de impuestos que se paga en nuestro país el saldo es "peor". Y agregó: "Ni hablar en un contexto de 50% de inflación y devaluación".



Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, apuntó que la reglamentación se produjo "sin sorpresas e incorporado el cambio de último momento para deducir los intereses (positivo)", pero advirtió que "en el neto es negativo, porque las inversiones en bonos empiezan a ser gravadas".



Carlos Rodríguez, doctor en Economía y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, explicó que los títulos públicos de Argentina "suben en pesos pero caen en dólares", por cuanto se preguntó si el resultado consiste una "ganancia o pérdida de capital" para la aplicación del impuesto. "Si tratan de cobrar Renta sobre la apreciación en pesos, mañana no queda un Bono en pie", consideró.



Miguel Ángel Boggiano, director de Carta Financiera, evaluó el impuesto como una "estupidez matemática", porque su recaudación "representa el 0,3% de los ingresos de AFIP y hace que a la Argentina le sea mucho mas difícil que le presten".



Para el periodista especializado Pablo Wende, "el impuesto a la renta financiera es confiscatorio. Un plazo fijo en pesos al 45% anual paga 5% de impuesto sobre los intereses. Incluso habiendo perdido contra la inflación y obvio con el dólar. Ni Cristina se animó a tanto".



En tanto, Leonardo Svirsky, de Bull Market Brokers, indicó que el impuesto a la Renta Financiera es "la peor decisión de este Gobierno".