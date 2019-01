Nueva estafa: "caen" con mails truchos de la AFIP y deudas de hasta 3.000 pesos

"Tenes un paquete retenido en Retiro" señala el correo que está llegando, supuestamente, desde la AFIP. El aviso insta al usuario a pagar una suma de alrededor de $3.000 por un paquete suspuestamente retenido en Retiro, que correspondería a una compra abonada con MercadoPago (la plataforma de pagos de MercadoLibre).



La campaña se hizo viral en las redes sociales, cuando los usuarios empezaron a denunciar el hecho, perplejos por la demanda de pago por parte de la entidad recaudadora, señala Infotechnology.



Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos informaron que si el email llega desde las casillas [email protected] o [email protected] es falso y pidieron no responderlo.

Además solicitaron prestar atención para no ser estafados por lo que advirtieron no realizar ningún pago a través de ese correo.



Ya en octubre del año pasado, la AFIP salió a aclarar que otro intento de phising (esta vez aduciendo una deuda impaga del contribuyente en relación a una compra vía Puerta a Puerta).



“Estimado/a le informamos que su envío proveniente del exterior se encuentra retenido en la sucursal RETIRO (Correo Argentino – Centro Postal Internacional) Av. Antártida Argentina 1100 (esq. Letonia)”, dice el cuerpo del mail.



Además exigen el pago de $2.896,00 “para completar el total de tasas de impuestos”, y explican, “esto ocurre ya que el vendedor ha declarado un valor superior al declarado por usted en su DDJJ”.



A diferencia de este nuevo phising, en el caso anterior el dominio desde donde se intentaba estafar a los usuarios no correspondía al de AFIP: el correo a través del cual llega el pedido es [email protected] que, evidentemente, no se trata de un correo oficial de la entidad gubernamental.