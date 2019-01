El Impuesto Inmobiliario bonaerense, con 38% de aumento

Desde este mes rige en la provincia de Buenos Aires un aumento del 38% en el Impuesto Inmobiliario Urbano y en el Inmobiliario Rural

Desde este mes rige en la provincia de Buenos Aires un aumento del 38% en el Impuesto Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural.



Asimismo, los propietarios de inmuebles sufrirán otro año complicado por la reciente revaluación fiscal. Este reacomodamiento resuelto por el gobierno provincial acercó el precio fiscal del bien al valor de mercado. Por eso, el 38% de suba resulta significativo. No tanto como el tope impositivo de 2018, que alcanzó el 56% de suba.



Muchos inmuebles de clase media que hasta hace meses no pagaban el impuesto por Bienes Personales se incorporaron a ese tributo. Se resolvió que el mínimo no imponible para 2018 fuera de $1.050.000. Con una propiedad y un automóvil, un alto porcentaje de contribuyentes quedó dentro del esquema.



La estimación es que 4.867.000 viviendas y comercios tuvieron una revalorización fiscal. También 1.700.000 terrenos, señala Clarín.



De acuerdo con las escalas confeccionadas por el fisco provincial, en 2019 la suba del Inmobiliario Urbano determina que el 76% de los contribuyentes de esa categoría pagará un alza promedio de 63 pesos por mes, con un techo de 99 pesos. La medida alcanza a más de 7 millones de contribuyentes.