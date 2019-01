Bienes Personales 2018: se pagará con aumento

En febrero y en abril próximo vencen el cuarto y quinto anticipo que se rige con la normativa anterior a los cambios de noviembre

Mientras que el mínimo no imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales el año pasado se ajustó apenas 10,5%, las valuaciones fiscales de las propiedades lo hicieron muy por encima de ello en los dos distritos más grandes de la Argentina.

Te puede interesar Impuesto a las Ganancias: este año se podrá ajustar por inflación

La Ciudad de Buenos Aires las subió 20% mientras que en la provincia de Buenos Aires crecieron entre 40% y 70% dependiendo del valor de las propiedades. A partir del 13 febrero y del 13 de abril vencen los dos anticipos del período 2018.



El tributarista Ezequiel Passarelli explicó a Ámbito Financiero que la Valuación Fiscal Homogénea (VHF), que es la tasación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires subió 20% en 2018. “Están muy por debajo de los valores reales”, señaló.



En tanto, en la Provincia las propiedades que estaban tasadas hasta $587.000 subieron 40%, las de entre $587.001 y $1.088.000, 50%, las de entre $1.088.001 y $2.500.000, 60% y las de más de $2.500.000, 70 por ciento.



Luego llegó la Reforma Fiscal que impulsó cambios en Bienes Personales con las nuevas alícuotas de 0,25%, 0,50% y 0,75% en tres escalas y el mínimo no imponible de $2.000.000 millones. También se permite deducir la casa vivienda del contribuyente de hasta $18.000.000, que en la versión anterior no se podía.



Los cambios al tributo empezarán a correr recién para el período fiscal del 2019 y se pagarán en junio de 2020. De modo que los que vencen ahora corresponden a la ley vieja. En febrero y abril se pagan los dos últimos anticipos. Ese impuesto ya llega con un incremento más allá de que las valuaciones fiscales no coincidan con los valores de mercado, que está afectado por el tipo de cambio y la inflación.