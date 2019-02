La ANSES informa qué es y cómo tramitar el monotributo social

Permite registrar el emprendimiento, emitir facturas, contar con una obra social con cobertura para grupo familiar y aportar para jubilación. Requisitos

El Monotributo Social es uno de los regímenes más solicitados ante la la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) pero muchos tienen dudas sobre qué es, quiénes pueden acceder a él y cómo realizar el trámite.

Según explica el organismo, se trata de un "régimen que te permite ingresar a la economía formal, registrar tu emprendimiento, emitir facturas, contar con una obra social con cobertura para tu grupo familiar y realizar aportes para acceder a una jubilación en el futuro".

Pueden tramitarlo quienes realizan una única actividad económica independiente o quienes forman parte de una cooperativa de trabajo que tenga un mínimo de 6 asociados.

Paso a paso: cómo tramitar el monotributo social

Te puede interesar Mayor presión fiscal: suben los intereses por no pagar impuestos

Para realizar el trámite hay que tener en cuenta ciertos requisitos:

- Contar con un ingreso bruto anual inferior a $138.137,99.

- No ser propietario de más de un inmueble o más de dos bienes muebles registrables, según los siguientes criterios:

*Hasta un máximo de dos automóviles: un vehículo automotor que deberá tener más de cinco años de antigüedad y un segundo automóvil que, por su valor y antigüedad, deberá estar exento del pago de impuestos.

*Hasta un máximo de dos motos.

- No ser profesional universitario en ejercicio de tu profesión como actividad económica.

- No ser empleador ni titular de acciones o cuotas partes de sociedades comerciales.

- No ser empleado en relación de dependencia.

- Contar con ingresos que provengan sólo de la actividad económica declarada, sin tener en cuenta las prestaciones compatibles que otorgan los organismos nacionales, provinciales o municipales.

Tanto quienes cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación por Embarazo para Protección Social o jubilaciones y pensiones inferiores a la mínima, así como también quienes estén en algún programa de inclusión social del Ministerio de Desarrollo Social pueden tramitar el monotributo social.

Para tramitar el Monotributo Social hay que contar con DNI y fotocopia, o la constancia de recepción de la solicitud de inscripción de la Cooperativa de Trabajo emitida por el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social si se trabaja en una cooperativa.

"La elección de la obra social se realiza al momento de la inscripción, es por ello que el día del turno ya debés saber a qué obra social querés afiliarte. Recordá que como titular podés incorporar a la obra social a tus familiares directos, declarándolos al momento de la inscripción", aclara la ANSES.