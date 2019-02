Nueva Zelanda anuncia un nuevo impuesto a gigantes de Internet como Google y Facebook

La propuesta fiscal a servicios digitales impondría impuestos a las compañías de internet multinacionales de entre 2 y 3 por ciento de los ingresos

El gobierno de Nueva Zelanda anunció el lunes la idea de implementar un nuevo impuesto para gigantes de la tecnología como Google y Facebook que obtienen grandes ingresos, pero pocas responsabilidades fiscales en el país.



La primera ministra Jacinda Ardern dijo que existe una brecha que necesita cerrarse. "Nuestro sistema fiscal actual no es justo de la forma en que trata a los contribuyentes individuales y la manera en que trata a las multinacionales", señaló. "No es justo".



Señaló que la propuesta fiscal a servicios digitales impondría impuestos a las compañías de internet multinacionales de entre 2 y 3 por ciento de los ingresos que generan en Nueva Zelanda. Dijo que la tasa es parecida a la de otros países que consideran medidas similares.



El ministro de Ingresos Stuart Nash dijo que las compañías de internet extranjeras tienen una ventaja competitiva sobre las empresas locales que pagan grandes cantidades de impuestos. Dijo que el impuesto podría implementarse el próximo año.



Nash señaló que Nueva Zelanda seguirá trabajando con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a fin de encontrar una solución internacional a los problemas de gravar a las grandes compañías de internet, pero que el país no se quedará a esperar.



"La OCDE puede ser bastante lenta", advirtió.