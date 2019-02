Marcelo Longobardi: "El impuesto al cheque en las facturas de gas es un divague tributario"

En su editorial de su programa radial, el periodista repasó las principales noticias económicas y políticas del ámbito nacional e internacional

En su editorial de su programa radial diario, Marcelo Longobardi repasó las principales noticias del plano financiero y sostuvo que el problema no es el dólar sino la inflación "que produce su inestabilidad", así como también los aspectos políticos "que enturbian el futuro del país".



"El estado de la economía real es muy malo y a esto hay que sumarle el tema del impuesto al cheque a la factura de gas que es un divague tributario", aseguró el periodista al tiempo que agregó: "No puedo entender cómo esto es materia de debate porque es una obviedad".



Además, repasó la decisión del peronismo de rechazar en su conjunto el decreto del Poder Ejecutivo sobre la extinción de dominio que tiene como objetivo recuperar los bienes de la corrupción, y sostuvo que se trata de una "discusión cínica" porque el "Gobierno sabe la decisión del peronismo y busca exponerlo".



Por otro lado, y en diálogo con el periodista Diego Cabot analizó la declaración del histórico contador de los Kirchner Víctor Manzanares. En ese sentido, Cabot aseguró que se trata de uno de los hombres "que el entorno de Cristina no quería que hable" y manifestó que "es la historia de un tipo abandonado, un hombre que era de mucha confianza y guarda mucho rencor".



"Muchos de los cercanos a Manzanares deben estar preparándose para lo que viene. Él dice que cuando los Kirchner llegaron a Buenos Aires tenían más de 40 propiedades, no es que llegaron sin nada, por ende le pidió a la Justicia que busquen en los pagos que les hacían", explicó Cabot.



Por último, y en el plano internacional, Longobardi se refirió al conflicto entre Nicolás Maduro y Donald Trump al que el mandatario venezolano acusó de "nazi" y repasó la decisión del país bolivariano que está aceptando la ayuda de Rusia. Además, y en el mismo sentido, recordó que el próximo sábado 23 será un "día crucial" porque entrará ayuda humanitaria desde Colombia. Por otro lado, consideró "importantísimos" los actos de repudio al antisemitismo que hubo en Francia.