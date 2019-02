El superávit primario creció un 324%: superó los $16 mil millones

El superávit primario de enero es, en términos reales, el más elevado de los últimos ocho años para un primer mes del año. El detalle

En enero, el Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) mostró un superávit primario de $16.658 millones, un incremento interanual nominal de 324%, y un aumento en términos reales de 184%. La importante mejora del resultado primario fue producto de un diferencial de crecimiento entre los recursos totales (39% i.a.) y los gastos primarios (33% i.a.) que alcanzó los 6 p.p. Este diferencial se ubica en terreno positivo por 19° mes consecutivo, lo que no ocurría desde 2003-2004, lo que ratifica que el sendero hacia el equilibrio de las cuentas fiscales se está transitando de manera ordenada y sostenida.



El superávit primario de enero es, en términos reales, el más elevado de los últimos ocho años para un primer mes del año, y es el mayor resultado positivo en casi 8 años (92 meses desde mayo 2011).



La mejora en el resultado primario observada en el arranque de 2019 ratifica que la mayor parte del esfuerzo fiscal proviene por el lado de la contención de las erogaciones. De hecho, en enero los gastos primarios cayeron 10,9% en términos reales, 2 p.p. más del promedio de 2018, y muestran 14 meses consecutivos de aumentos inferiores al alza de precios.



El elevado superávit de enero se observó pese a una fuerte suba en los subsidios económicos (92% i.a.) producto de la baja ejecución registrada en igual mes de 2018 y al impacto de la suba en el tipo de cambio. Asimismo, se observó un fuerte crecimiento en las transferencias a las provincias (70% i.a.), producto del impacto derivado del subsidio de tasa de los préstamos otorgados en el marco de la Ley de Reparación Histórica.



El superávit obtenido en enero marca un importante paso en pos del cumplimiento de la meta establecida para el primer trimestre en el actual acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que asciende a los $6.000 millones.



En tanto, el pago de intereses mostró un importante aumento en enero (157% i.a.), producto del alza en el tipo de cambio y las modificaciones en el perfil de servicios de deuda. El año pasado se prefinanció el programa financiero con importantes colocaciones a principios de año cuyos cupones se pagan este año. No obstante, la previsión del pago de intereses para el año se ubica en línea con lo estipulado en el Presupuesto Nacional.