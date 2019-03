Las empresas aplicarán este año el ajuste por inflación

Los consultores privados estiman que este año el IPC subirá más del 30% y que llegaría al 35%. Con eso el ajuste por inflación quedará habilitado

Sobre el fin del año pasado, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mandó el proyecto para que se permita hacer el ajuste por inflación solo si este año la inflación superaba el 30% y el 15% en 2020.

Pero los datos de la inflación del primer bimestre del año, hacen prever a consultores privados que este año el IPC subirá más del 30% y que llegaría al 35%. Por lo tanto, el ajuste por inflación quedará habilitado.

El ajuste por inflación se prohibió en 1992. Entonces el ministro de Economía era Domingo Cavallo, quien procuraba desindexar la economía, que venía se soportar tres crisis hiperinflacionarias.

Como durante gran parte de la convertibilidad no hubo casi inflación, la falta de ajuste no resultó un problema. Los reclamos renacieron luego de 2002 cuando los precios retomaron la marcha ascendente.



Como el Gobierno actual tiene la mira en cerrar el déficit fiscal buscó mecanismos para evitarlo. Se fijaron límites y se dispuso el denominado Revalúo Impositivo, el cual mediante el pago de un impuesto especial permite a las empresas ajustar valores residuales de bienes de uso y de inmuebles, para que en caso de venta no se generen ganancias ficticias.



En tanto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que las empresas que tienen la obligación de presentar balances al mercado, deban hacerlo expresados en moneda constante y de manera comparativa con el ejercicio anterior. La medida incluye a los ejercicios que cierren desde el 31 de diciembre de 2018 en adelante.