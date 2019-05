Vence hoy el plazo para renovar el certificado Pyme

Este viernes vence el plazo para renovar el certificado tanto de personas jurídicas, como también de todas las personas físicas

Este viernes vence el plazo para renovar el certificado pyme tanto de personas jurídicas con cierre diciembre 2018 / enero 2019, como también de todas las personas físicas. Esto no significa que vencido el plazo no se pueda solicitar, pero los beneficios de ser pyme no estarán vigentes hasta que no se encuentre categorizado como tal.

Para mantener los beneficios del registro, las empresas que estén inscriptas deberán recategorizarse en forma online en el registro que promueve el Ministerio de Producción yTrabajo nacional.



Cabe señalar que esta herramienta, que puso a disposición la Secretaría de Emprendedores y Pymes de mencionada cartera, le permite a las empresas acreditar su condición ante distintas entidades a fin de solicitar beneficios o adherir a programas que permitan aumentar su productividad y mejorar su competitividad.



Entre los beneficios permanentes del Registro Pyme se destacan:

- la eliminación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, desde los ejercicios iniciados en enero 2017;

- la compensación del impuesto a los débitos y créditos bancarios con impuesto a las ganancias -100% para micro y pequeñas, y 60% para medianas Tramo 1 Industriales-;

Te puede interesar Paso a paso: cómo presentar la declaración simplificada del impuesto a la renta financiera

- el diferimiento del pago del IVA a 90 días para micro y pequeñas;

- el Régimen de Fomento, para lo que es necesario que la inversión productiva sea realizada con anterioridad al 31 de diciembre del 2018;

- el pago a cuenta en Ganancias del 10% de las inversiones productivas, hasta el límite del 2% del promedio de ventas de dicho ejercicio y del anterior -dicho límite se extiende al 3% para el sector industrial-;

- y el Bono del Crédito Fiscal generado por la inversión realizada en el ejercicio fiscal, siempre y cuando integre el saldo técnico a favor del IVA a la fecha de la presentación del impuesto a las Ganancias.



Además, el certificado vigente permite a las pequeñas y medianas empresas acceder a los diferentes programas del Ministerio de Producción y Trabajo, y de otras instituciones, tales como el certificado de no retención de IVA, beneficios sobre derechos de exportación, planes de facilidades en AFIP y beneficios en los distintos bancos.



Vale recordar que, desde su creación, más de 528 mil pequeñas y medianas empresas registradas ya accedieron a los beneficios de la Ley Pyme, que eliminó y redujo impuestos, aumentó las posibilidades de financiamiento y simplificó la vida de las empresas para ayudarlas a generar más y mejor empleo.