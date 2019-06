José Luis Espert: "La gente está podrida de pagar impuestos para mantener vagos"

El economista y precandidato a presidente criticó a todo el arco político y enumeró distintas medidas que tomaría de imponerse en los comicios

El economista liberal y precandidato a presidente, José Luis Espert, aseguró que todos los representantes del arco político actual, independientemente de la ideología que pregonen, contribuyen en igual medida a que la Argentina se encuentre inmersa en un proceso cíclico de crisis.



Por esa razón indicó que, junto a sectores del sindicalismo y empresarios, constituyen un sector de lo que denominó "la verdadera grieta", donde del otro lado se encuentran quienes se desempeñan en el sector privado y no son parte o hacen negocios con el sector público.



En declaraciones en A24, Espert enumeró también las principales medidas que tomaría de imponerse en los comicios y aseguró que su campaña está en franco ascenso.



El economista no ahorró críticas para los principales referentes de los principales partidos. "Escucho a Pichetto hablar con desprecio de la patria planera, pero él la creó con Cristina y Néstor (Kirchner). Ahora cambia de discurso porque escucha que la gente está podrida de pagar impuestos para mantener vagos", fustigó.



En tanto, aseguró que Mauricio Macri, a pesar de tener pasado en el sector privado, es también parte del problema, al venir del "empresariado que le hace creer a la gente que sin el Estado dando ayuditas no se puede producir".





"Así es que esa gente, junto con parte de la política y el sindicalismo, se ha fumado en pipa a toda una sociedad. Como puede ser que con tanta redistribución del ingreso un tercio de la población sea pobre, una proliferación de villas y nacimiento de chicos con droga en sangre", expresó Espert, quien definó al kirchnerismo y al macrismo como "igual de cínicos".



Y continuó: "Estamos pariendo zombies en argentina. Si nos tildamos como una sociedad de buenos humanos, tenemos que hacer algo. Pero lo que tenés que hacer tiene que estar conectado con la causa de haber llegado a esto. No le podés echar la culpa a Macri o a Cristina. Hay un proceso de décadas que hay que detonar, que ha terminado en esto".



Respecto de su candidatura a la cabeza del frente Despertar, el economista aseguró que, según una encuesta encargada por su equipo, en este momento cuenta con un 8% de intención de voto con una curva positiva.



Consultado sobre su opinión acerca del análisis que define su candidatura como funcional al kirchnerismo, debido a la posibilidad de atraer votos desencantados del macrismo, Espert lo definió como fascista: "La democracia está para presentarse en competir. Yo me hice en base a la competencia, el estudio y la meritocracia. Segundo, Macri no gobernó? No, son votos que el perdió por el mal gobierno que ha hecho", expresó.



En otro pasaje de la entrevista, Espert describió los rasgos más relevantes de las que serían sus políticas de comercio internacional y seguridad.



Sobre la primera, dijo: "Luego de un período de gobierno tenemos que tener firmados mínimo 25, 50 tratados de libre comercio con todo el mundo. Necesitamos una apertura irrestricta, sin retenciones a las exportaciones. Y no es que quiero fundir a medio mundo, sino para que explote la producción de aquellos en lo que Argentina tiene ventaja: la energía eólica, gasífera, el campo, el turismo.



"También hay que hacerlo para que la gente deje de pagar todo más caro que afuera. Nos encanta la sustitución de importaciones pero apenas podemos viajamos a Miami o cruzamos la cordillera para comprar todo más barato. Mientras no lo hagamos, Argentina va a ser un país en decadencia", expandió.



Finalmente, con respecto al enfoque que tomaría en sus políticas de seguridad, hizo especial énfasis en la necesidad de evitar los piquetes y cortes de calle: "Te armo un quilombódromo y vas a protestar ahí, pero no me vas a cortar las rutas ni las calles porque vas preso. Las rutas están para que los camiones con producción transiten y la gente vaya a trabajar, no para protestar", concluyó.