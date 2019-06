Denuncian a Messi por presunto delito de blanqueo y estafa

El jugador ha sido denunciado en la Audiencia Nacional, junto a su padre Jorge Horacio Messi y su hermano Rodrigo Messi y la Fundación Leo Messi

El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha sido denunciado en la Audiencia Nacional, junto a su padre Jorge Horacio Messi y su hermano Rodrigo Messi y la Fundación Leo Messi, por parte del exempleado de la fundación Federico Rettori, por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales a través de la fundación.



En una denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press, tras una información publicada por el diario ABC, y que está a la espera de ser admitida o no a trámite por una sala de la Audiencia Nacional, Rettori asegura que Leo Messi y su entorno se habría beneficiado de la Fundación para recibir pagos personales que no fueron destinados a fines sociales y librarse así de pagar impuestos a Hacienda española.



"Fondos que originalmente debían ser destinados a acciones sociales fueron desviados a otro tipo de actividades privadas o cuentas distintas a las declaradas por dicha fundación", denuncia Rettori, trabajador de la Fundación entre 2012 y 2015.



De ahí que la denuncia sea por los "presuntos delitos contra la Hacienda Pública, delitos contables, estafa y blanqueo de capitales" conforme a varios hechos.



Entre ellos, el denunciante asegura que la Fundación Leo Messi "nunca se inscribe en el Registro Catalán de Fundaciones" y que ello conlleva que todos estos años "operó sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas en ningún organismo oficial".



Hasta que en 2013 sí se dieron de alta, antes de que saliera a la luz el caso por el que Leo Messi fue, a nivel particular junto a su padre, condenado finalmente a pagar más de 2 millones de euros por tres delitos fiscales.



También asegura en la denuncia que el futbolista y su club, el FC Barcelona, habría utilizado la Fundación Leo Messi para beneficiarse de no tener que pagar impuestos. "Todos esos años la Fundación Leo Messi recibió dinero del FC Barcelona como donaciones. Para recibir donaciones la Fundación Messi debería haber estado inscrita (en el Registro)", argumenta el denunciante.



"Utilizó beneficios fiscales que legalmente no le correspondían, lo que le permitió al FC Barcelona y a la Fundación ahorrar varios millones de euros en pago de impuestos. El club obtenía deducciones fiscales del 35 % del impuesto de sociedades y Messi evitaba pagar el 45 % del impuesto de la renta física de las personas ya que las organizaciones civiles con un fin benéfico no pagan impuestos por las donaciones que reciben", define.



Rettori desgrana varios movimientos e ingresos en la Fundación que no tienen justificante ni acciones sociales asociadas, y aporta prueba de ello en la denuncia. "Los gastos totales en esos 5 años son exageradamente altísimos para una fundación con una sola empleada y sin atención al público, de lo que se deduce su actividad ficticia y que opera como una pantalla para ocultar los ingresos de los denunciados", asegura.