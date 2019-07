Preocupación de Escribanos ante el proyecto de generar una nueva retención impositiva a las operaciones inmobiliarias en efectivo

El Colegio de Escribanos porteño hizo sentir su preocupación ante el proyecto de AFIP de generar una nueva retención impositiva a las operaciones inmobiliarias que no sean bancarizadas.



La iniciativa es que cualquier operación de compraventa por encima de $1.050.000 quedaría afectada por la retención a cuenta de los impuestos y, en el caso de no corresponder, se devolvería el dinero.



"La medida se toma porque, cuando hace varios años se permitió comprar en efectivo inmuebles, todavía las transferencias electrónicas eran complejas y costosas. Esos inconvenientes en estos últimos años se subsanaron", explicaron desde AFIP.



En ese sentido, desde el Colegio manifestaron su disconformidad con este proyecto, argumentando que esta medida "profundiza la crítica situación del mercado inmobiliario que se encuentra en uno de sus peores momentos históricos por la situación macroeconómica del país".



Claudio Caputo, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, consideró: "Esto es un disparate en este contexto del mercado, porque está todo parado". En declaraciones radiales, añadió que con esta medida "el Estado va a recaudar menos y se van a oscurecer las operaciones".



Ante este posible aumento de la alícuota por el uso del efectivo, desde la entidad expresaron que lejos de fomentar la transparencia, produciría el efecto contrario. Para esto, la AFIP convocó a un espacio de diálogo.



Según el Colegio de Escribanos porteño, esta medida "hará más gravosas las operaciones inmobiliarias para el ciudadano porque terminará trasladándose al precio del inmueble", provocando también una mayor informalidad en el mercado.



A su vez, a través de un informe que enviaron a colegiados, aseguran desde el punto de vista operativo "no están dadas las condiciones porque se requeriría que todas las instituciones financieras (públicas y privadas) tuvieran un sistema de transferencias de acreditación inmediata para altos montos".



"La medida afecta al ciudadano porque lo obliga a ocultar la verdad de los precios", agregó Caputo.