La AFIP digitalizó el control del empleo no registrado

La AFIP completó la digitalización de los procesos de relevamiento y control del empleo no registrado en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires

La AFIP completó la digitalización de los procesos de relevamiento y control del empleo no registrado en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, a través de la herramienta "Trabajo Registrado en Línea (TRL)", en reemplazo de la tradicional inspección con formularios en papel.



De este modo, se implementó en toda el área metropolitana el "Relevamiento Electrónico de Contribuyentes", que implica un cambio de paradigma en los procedimientos de fiscalización de los Recursos de la Seguridad Social.



Así, a través de la utilización de tablets y de impresoras portátiles -en lugar del papel carbónico- se simplifican las inspecciones, mejora la eficiencia de los controles del empleo no registrado y se le asegura al empleador fiscalizado la transparencia de los resultados de la acción del Organismo.



Todos los empleadores que sean detectados con trabajadores no registrados recibirán en su domicilio fiscal electrónico una notificación para regularizar las relaciones laborales no informadas, con una reducción de multas de hasta el 50% en algunos casos.



Si no aprovechan esta posibilidad de regularización dentro de los 10 días de recibir la comunicación, se les iniciará una inspección que determinará la deuda de Aportes y Contribuciones y ya no podrán aprovechar la reducción de multas; las sanciones pasarán a ser cobradas a su valor pleno, desde $ 3.000 a $ 100.000 respecto de cada infracción cometida.



Además de la multa, por disposición de la última reforma tributaria aprobada por el Congreso, serán sancionados con la clausura de dos a seis días del establecimiento cuando el empleador ocupe al menos a 10 empleados y tenga 50% o más del personal relevado sin registrar.



La siguiente etapa para implementar este sistema digitalizado alcanzará a los partidos bonaerenses de La Plata, Brandsen, Berisso, Punta Indio, Magdalena, Ensenada, Cañuelas, Lobos, General Las Heras, Marcos Paz, Navarro, Roque Pérez, Chascomús, General Paz, General Belgrano, Castelli, Dolores, General Guido, Tordillo, Maipú, Pila, Las Flores, Monte y General Alvear. Además, cubrirá a Saladillo, 25 de Mayo, Mercedes, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, General Rodríguez, Luján, Moreno, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Colón, Pergamino, Pilar, Escobar, Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, Alberti, Bragado, Chivilcoy, Suipacha, Ramallo, San Nicolás, Baradero y San Pedro.



El empleo en negro genera exclusión social y abusos laborales, desfinanciamiento de la seguridad social, y desprotección del trabajador y su grupo familiar frente a enfermedades, accidentes, su jubilación o su muerte.



Los ciudadanos que sufran una situación de estas características pueden informarla telefónicamente al 0800-999-3368, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o, en forma personal, en cualquier dependencia de la AFIP.