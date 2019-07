La UIF lanzó nueva regulación sobre lavado de dinero para tarjetas

La UIF estableció un nuevo marco regulatorio para cheques de viajero, y el sector de tarjetas de crédito y compra tanto bancarias como no bancarias

La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció un nuevo marco regulatorio para cheques de viajero, y el sector de tarjetas de crédito y compra tanto bancarias como no bancarias.



La Resolución 76/2019 de la UIF busca adecuar a las normas del organismo internacional en materia de lavado de dinero las nuevas realidades especialmente en materia de emisión de tarjetas de crédito y de compra.



La flamante norma define como sujetos obligados a los siguientes:



- Las empresas emisoras de cheques de viajero.



- Las entidades que actúan como operadores del sistema de tarjetas de crédito o compra, entendiendo a los fines de la presente que son operadores:



- Los emisores de tarjeta de crédito o compra.



- Los Adquirentes, Agregadores, Agrupadores y Facilitadores de Pagos.



- Los operadores de tarjetas prepagas, incluidas las tarjetas prepagas de regalo, recargables o no, que operan contra saldos acreditados previamente a su uso y sean destinados a la compra de bienes o servicios en establecimientos comerciales.



No serán considerados como sujetos obligados:



- Los operadores de la tarjeta que instrumenta el SUBE.



- Los operadores de tarjetas destinadas exclusivamente a la adquisición de bienes consumibles dentro del local comercial emisor de la tarjeta.



- Los operadores de tarjeta destinadas exclusivamente a la carga de combustibles y lubricantes.